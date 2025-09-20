Clima en Panamá: aguaceros aislados y altas temperaturas podrían registrarse este sábado en el país

El Imhpa advirtió que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y utilizar protección adecuada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) anunció que este sábado 20 de septiembre podrían registrarse aguaceros aislados y sectorizados producto del calentamiento diurno, principalmente en horas de la tarde y noche.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en el Caribe la mañana se mantendrá con cielo parcialmente nublado y sin fenómenos significativos. No obstante, hacia la tarde y primeras horas de la noche se prevén chubascos con posibles tormentas eléctricas en las provincias de Veraguas Norte, Colón y la comarca Guna Yala.

En el Pacífico, la mañana se presentará mayormente despejada a parcialmente nublada, aunque podrían registrarse lluvias ligeras en la península de Azuero y la península de Punta Burica, que tenderán a disiparse. En la tarde son probables chubascos aislados de distinta intensidad con tronadas en las zonas norte de la vertiente, mientras que en la noche podrían generarse aguaceros sobre el golfo de Panamá, con lluvias intermitentes desde Panamá hasta Coclé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26.5 °C en gran parte del país, y entre 14 °C y 24 °C en áreas de montaña y la cordillera Central. Las máximas se ubicarán entre 29 °C y 32 °C en el Caribe, y de 30 °C a 34 °C en el Pacífico, mientras que en zonas altas no superarán los 25 °C.

En cuanto al viento, se prevén flujos variables en Occidente y del este en las regiones Centro y Oriente durante la mañana. Por la tarde, serán del norte en el Caribe y del suroeste al sur en el Pacífico, con velocidades entre 5 y 15 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables: en el litoral Caribe se esperan olas entre 0.2 y 0.7 metros de altura con periodos de 6 a 7 segundos, mientras que en el litoral Pacífico se registrarán olas entre 0.3 y 1.0 metros con periodos de 12 a 15 segundos. Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y utilizar protección adecuada.