Estudiantes brillan en el 17° Concurso Nacional de la Voz y el Canto Folklórico 'Dora Pérez de Zárate'

Ciudad de Panamá, Panamá/Con salomas, gritos y el retumbar de los tambores, 14 delegaciones estudiantiles dieron vida a la edición número XVIII del Concurso Nacional de la Voz y el Canto Folklórico Interprimarios Dora Pérez de Zárate, un evento organizado por el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación (Meduca) que este año reunió a lo mejor del talento infantil en un ambiente festivo y cultural.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó durante la actividad la importancia de promover la cultura y el folclor entre los más pequeños, como una manera de preservar las raíces nacionales.

“Este concurso nos recuerda que el folclor debe mantenerse vivo en todas sus expresiones”, expresó. En tanto, la directora del Centro de Arte y Cultura, Elizabeth Piza Villamil, señaló que el encuentro es mucho más que una competencia: “se trata de un espacio de convivencia que visibiliza la creatividad y el talento artístico de la niñez panameña”.

En el escenario, cada categoría despertó la emoción del público. En saloma, la Escuela Quebrada de Guabo, de la comarca Ngäbe Buglé, se alzó con el primer lugar, seguida por el Centro Educativo Tortí, de Panamá Este, que obtuvo el segundo puesto, mientras que la Escuela La Mesa, de Panamá Centro, ocupó la tercera posición.

El grito, otra de las expresiones más auténticas del folclor panameño, tuvo como gran ganador a la Escuela La Colorada, en Los Santos. El segundo lugar fue para la Escuela Tortí, en Panamá Este, y el tercero para la Escuela José Dolores Carrizo, de Herrera.

La tradición de la mejorana también se hizo sentir. En esta categoría, la Escuela Claudia Vásquez V, de Los Santos, se llevó el primer lugar, mientras que el Centro Educativo Justino de Jacobis obtuvo el segundo lugar y la Escuela 11 de Octubre, en Panamá Oeste, completó el podio con la tercera posición.

Los más pequeños también destacaron en cantos, juegos y rondas, donde la Escuela Quebrada de Guabo, nuevamente desde la comarca Ngäbe Buglé, consiguió el primer lugar. En esta ocasión, el segundo puesto fue para la Escuela Visión del Saber, de Panamá Oeste, y el tercero para la Escuela Eben Ezer, de Colón.

La energía del tambor puso a vibrar el auditorio. En esta categoría, la Escuela Bilingüe China resultó ganadora del primer lugar, seguida por Oxford School, de Los Santos, que alcanzó el segundo, y la Escuela Simeón Conte, de Coclé, que se quedó con el tercero. Finalmente, la cumbia cerró la jornada con gran entusiasmo. La Escuela José Dolores Carrizo, de Herrera, se llevó el primer lugar, dejando en segundo puesto a la Escuela Nicanor Villaláz, de Los Santos, y en tercer lugar a la Escuela Pedro Graell, de Veraguas.

El concurso contó con la asistencia de directores de escuelas, docentes asesores, padres de familia, quienes coincidieron en resaltar la relevancia de este evento como un espacio que no solo refuerza la identidad cultural, sino que también fomenta en los niños el orgullo por sus raíces y la proyección de sus talentos artísticos.