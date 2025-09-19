Línea 3 del Metro ajusta cronograma con nueva meta de entrega en octubre de 2028

La Línea 3, considerada una de las megaobras más emblemáticas del país, beneficiará a más de 500,000 habitantes de Panamá Oeste. El proyecto contempla un recorrido de 24.6 kilómetros y 11 estaciones entre Albrook y Ciudad del Futuro (Arraiján), con un tiempo estimado de viaje de 37 minutos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los trabajos de la Línea 3 del Metro de Panamá, que conectará a la provincia de Panamá Oeste con la capital, avanzan con un 85% de ejecución global. Sin embargo, las autoridades confirmaron que se están realizando ajustes en el cronograma con el objetivo de cumplir la meta de entrega sustancial en octubre de 2028.

El director del Metro de Panamá, César Pinzón, explicó que hasta el 18 de septiembre la obra de tunelación alcanzaba un 45% de avance, lo que representa 2,046 metros ya excavados, equivalentes a más de 2 kilómetros. Indicó que este tramo ha sido uno de los mayores retos del proyecto, clave para garantizar la conectividad moderna entre la ciudad capital y Panamá Oeste.

La tuneladora, que ya cruzó el cauce de navegación del Canal de Panamá, se encuentra actualmente en el área de Balboa, sobre todo entre el puerto y el astillero. Se espera que llegue a inicios de 2026, momento en que se realizará una pausa programada para mantenimiento antes de continuar hacia el área de Albrook.

Pinzón subrayó que los ajustes en el cronograma se están coordinando entre todas las partes involucradas: el Metro de Panamá, la gerencia de proyecto, el contratista principal y su subcontratista nominado.

Además de introducir el monorriel elevado, una tecnología distinta a la utilizada en las líneas 1 y 2, la obra incluye 27 hectáreas destinadas a patios y talleres. El financiamiento proviene de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la construcción está a cargo del Consorcio HPH JV. La ejecución está dividida en dos fases: la primera, que conectará Albrook con Ciudad del Futuro, y la segunda, correspondiente al tramo soterrado. La entrega total de la obra se prevé antes de finalizar 2029.

Con información de Yamy Rivas