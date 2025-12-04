Investigación en Italia por explotación de trabajadores chinos apunta a otros 13 gigantes del lujo

Los defensores de los trabajadores de la moda denuncian abusos desde hace décadas.

italia/Otras 13 grandes marcas de lujo, como Gucci, Versace e Yves Saint Laurent, se sumaron a la lista de firmas sospechosas de haber recurrido en Italia a subcontratistas que explotan a trabajadores chinos, según un documento emitido el jueves por la justicia italiana.

En una solicitud de información a la que accedió la AFP, un fiscal de Milán (norte) indicó haber hallado bolsos, carteras o prendas de vestir de estas marcas durante allanamientos en talleres italianos que empleaban "mano de obra china en graves condiciones de explotación".

El procedimiento del jueves involucra marcas del grupo francés Kering (Gucci, Yves Saint Laurent y Alexander McQueen) y a Givenchy (grupo LVMH), pero también a las locales Prada y su nueva adquisición Versace, así como Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, el fabricante de marroquinería Coccinelle, e incluso el gigante de la ropa deportiva Adidas.

El fiscal de Milán solicitó a las firmas, que todavía gozan de la presunción de inocencia, que proporcionen rápidamente documentos sobre sus cadenas de suministro, como auditorías internas.

Otros grandes nombres ya han sido señalados por la justicia italiana en casos similares: Dior, segunda marca de LVMH; los fabricantes de marroquinería Tod's y Alviero Martini, así como una filial de Armani y el especialista en cachemira Loro Piana (grupo LVMH).

Las investigaciones realizadas por la fiscalía de Milán han revelado una grave falta de supervisión de las cadenas de suministro, en las que han hallado trabajadores con salarios miserables e incluso algunos que duermen en el taller para miserables e incluso algunos que duermen en el taller para fabricar artículos que luego son vendidos por miles de euros.

En virtud de la ley italiana, las empresas pueden ser consideradas responsables de las infracciones cometidas por proveedores autorizados.

El gobierno italiano ha pasado a la ofensiva para defender sus marcas. El ministro de Industria y del "Made in Italy", Adolfo Urso, declaró que su reputación estaba "siendo atacada".