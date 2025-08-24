Fallece Ricardo Poma, empresario y filántropo salvadoreño, impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá

El presidente del Grupo Poma y referente empresarial de El Salvador murió este domingo 24 de agosto de 2025.

Ciudad de Panamá/El Salvador despide a uno de sus líderes más influyentes. Ricardo Poma, empresario y filántropo, falleció este domingo 24 de agosto de 2025, a los 79 años, según confirmó su familia. Poma fue presidente del Grupo Poma, uno de los conglomerados más grandes de Centroamérica con inversiones en sectores como hotelería, construcción, automotriz, inmobiliario, financiero e industrial.

Más allá de su papel empresarial, Poma dejó un legado de compromiso social y filantrópico, enfocado en la educación, la cultura y el desarrollo humano.

En Panamá, su labor como empresario ha dejado su huella con importantes centros comerciales como Multiplaza y Metromall.

Trayectoria empresarial

Nacido en San Salvador en 1946, José Ricardo Poma Delgado creció en una familia con visión de negocios. Su abuelo, Bartolomé Poma, inició un taller automotor en 1919, que con el tiempo se consolidó en lo que hoy es Grupo Poma.

Poma estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Princeton y luego obtuvo una maestría en la Harvard Business School. Tras culminar sus estudios, regresó a El Salvador junto a su hermano Roberto Poma para dirigir los negocios familiares.

Bajo su liderazgo, el Grupo expandió sus operaciones a más de 10 países en América, consolidando divisiones como:

Grupo Roble (inmobiliario y centros comerciales).

(inmobiliario y centros comerciales). Real Hotels & Resorts (hotelería).

(hotelería). Excel Automotriz y Autofácil (sector automotriz y financiero).

(sector automotriz y financiero). Solaire (industrial).

Compromiso con El Salvador y la educación

El legado de Ricardo Poma también se cimentó en la filantropía y la educación. Fue presidente de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL) y fundador de la Fundación Poma en 1984, orientada a proyectos de educación, salud, cultura y desarrollo comunitario.

Entre sus iniciativas destacan:

Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) , fundada en 1993, que ha graduado a más de 2,600 profesionales.

, fundada en 1993, que ha graduado a más de 2,600 profesionales. Teatro Luis Poma (2003), un espacio cultural en San Salvador.

(2003), un espacio cultural en San Salvador. Fundación Renacer (2013), creada junto a su hijo Fernando, enfocada en dar oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Reconocido por su visión y valores familiares

Ricardo Poma fue descrito por sus hijos como un padre y guía ejemplar, cuyo liderazgo estuvo basado en la integridad, la excelencia y el respeto.

En 2024, su hijo Fernando lo calificó como “el artífice de la internacionalización del Grupo Poma”. Otros miembros de la familia destacaron que su ejemplo inculcó valores como la humildad, el amor al trabajo y la solidaridad.

Funeral y exequias

El Grupo Poma informó que las exequias de Ricardo Poma se llevarán a cabo este lunes 25 de agosto en el complejo funerario Montelena, en Antiguo Cuscatlán, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

La misa de cuerpo presente se celebrará el martes 26 de agosto a las 9:00 a.m., tras lo cual la familia ofrecerá su despedida en la iglesia.

Datos tomados de Fundación Poma y La Prensa Gráfica de El Salvador.