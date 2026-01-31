Las fuerzas kurdas anuncian un acuerdo 'global' con el gobierno sirio

El pacto se produce después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) sufrieran un importante revés en sus esperanzas de autonomía ante el ejército sirio, al que tuvieron que ceder amplias zonas del norte y noreste del país bajo una fuerte presión militar.

Damasco, Siria/El régimen sirio y los kurdos, que controlan una zona autónoma en el norte de Siria, anunciaron el viernes un acuerdo "global" por el cual las fuerzas y la administración de esa minoría se integrarán progresivamente en el Estado.

El pacto se produce después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) sufrieran un importante revés en sus esperanzas de autonomía ante el ejército sirio, al que tuvieron que ceder amplias zonas del norte y noreste del país bajo una fuerte presión militar.

Las nuevas autoridades islamistas del país, que derrocaron en diciembre de 2024 a Bashar al Asad, están decididas a extender su autoridad sobre todo el territorio sirio.

El acuerdo fue anunciado primero por las FDS, dominadas por los kurdos, y posteriormente por la cadena de televisión oficial del país.

El texto prevé que las fuerzas de seguridad de Damasco se desplieguen en dos ciudades controladas por los kurdos, ubicadas en la zona autónoma creada durante la guerra civil (2011-2024), conflicto que terminó con la caída de Al Asad.

También que los combatientes de esa minoría étnica permanezcan agrupados en tres brigadas dentro del ejército sirio.

Las FDS se habían retirado hacia su bastión de Hasaké (noreste) y también controlan la zona de Kobané, más al oeste, separada territorialmente de la zona autónoma.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, precisó en una transmisión por televisión que el pacto se aplicará a partir del 2 de febrero, bajo el control de las fuerzas de seguridad, mientras que las tropas de ambos bandos tienen previsto retirarse de las líneas del frente.

Estados Unidos, que apoyó a las FDS en su lucha contra los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) y ahora respalda al gobierno del presidente Ahmed al Sharaa, calificó el pacto de "etapa histórica" hacia la reconciliación.

La Unión Europea también celebró el acuerdo y exhortó a las partes a aplicarlo "con buena fe y espíritu de compromiso", además de pedir un cese completo de las hostilidades para "permitir la prestación de ayuda humanitaria".

Damasco y los kurdos firmaron en marzo de 2024 un acuerdo para la integración de las instituciones de la zona autónoma en el Estado, pero las negociaciones nunca llegaron a buen puerto.

A principios de enero, el gobierno sirio lanzó una ofensiva que le permitió desalojar a los combatientes kurdos de dos barrios que controlaban en la ciudad de Alepo (norte), antes de obligarlos a retirarse a sus bastiones.

Elham Ahmed, una alta dirigente de la administración autónoma, expresó en la red X su "profunda gratitud a los mediadores", en particular "a Estados Unidos y Francia, que realizaron esfuerzos considerables". Los kurdos son un pueblo sin Estado propio, que vive en territorios de Siria, Turquía, Irak e Irán.