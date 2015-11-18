Los hermanos Abdeslam fueron interrogados en Bélgica antes de los atentados

La policía belga interrogó antes de los atentados de París a dos de los hermanos Abdeslam, Brahim, que se hizo estallar el viernes, y Salah, fugitivo, pero "no mostraban signos de representar una posible amenaza", indicó el miércoles la fiscalía.

Brahim Abdeslam, de 31 años, "intentó viajar a Siria pero sólo logró llegar hasta Turquía", declaró Eric Van Der Sypt, portavoz de la fiscalía, confirmando declaraciones a la página internet Politico.

"Fue interrogado a su regreso, así como su hermano", agregó Van Der Sypt en referencia a Salah Abdeslam, de 26 años, sospechoso de haber participado en los atentados y activamente buscado por la policía.

"Sabíamos que se habían radicalizado y que podrían intentar viajar a Siria", pero "no dieron signos de representar una posible amenaza. Aunque lo hubiésemos señalado a Francia, dudo que hubiésemos podido detenerlos", continuó el portavoz, confirmando además que Bélgica no transmitió a Francia las informaciones de estos dos franceses residentes en el reino.

Brahim no fue objeto de inculpación alguna al regresar de Turquía ya que "no teníamos la prueba de que participaba en actividades de un grupo terrorista", explicó el portavoz.

Salah Abdeslam, con antecedentes policiales por robo y tráfico de drogas, figura en un caso de atraco junto a un conocido yihadista belga, Abdelhamid Abaaoud, sospechoso de ser uno de los instigadores de los atentados de París.

Este miércoles las fuerzas especiales francesas lanzaron una operación en Saint-Denis, un suburbio de París, para intentar capturarlo. En la operación murieron dos sospechosos y siete personas fueron detenidas. Se ignora de momento si figura entre los muertos o los detenidos.

La policía holandesa anunció este miércoles que Salah Abdeslam fue detenido brevemente en febrero en Holanda por posesión de cannabis. Su nombre también aparece en los archivos de un control de carretera en el oeste de Austria, después de cruzar la frontera desde Alemania.