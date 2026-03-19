Iglesia San José acoge misa en honor a las Damas de la Dolorosa

Las Damas de la Dolorosa representan la fe, la fortaleza y el duelo de la Virgen María, y además de participar en las procesiones, colaboran en la preparación y vestimenta de las imágenes religiosas.

Ciudad de Panamá/En el marco de la conmemoración del Día de San José, se celebró una eucaristía especial en la Iglesia San José, reconocida por su histórico altar de oro, ubicada en el Casco Antiguo.

La ceremonia tuvo un significado especial al rendir homenaje a las Damas de la Dolorosa, un grupo de devotas que acompaña con solemnidad las procesiones de la Virgen de los Dolores, especialmente durante el Viernes de Dolores y la Semana Santa. Las integrantes visten de negro como símbolo de luto, representando el sufrimiento de María ante la pasión de Cristo.

Durante la misa, también se anunció la designación de una nueva integrante que formará parte de este grupo por los próximos años, en un acto que forma parte de la tradición religiosa.

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“Hoy, día de San José, celebramos la Santa Misa en honor a las Damas de Dolores, pero también se presenta y se anuncia la nueva dama que nos va a acompañar por los próximos años”, expresó Ricardo Gago, miembro de la comisión de iglesias del Casco Antiguo.

Gago explicó que actualmente el grupo está conformado por 301 mujeres, quienes recorren las calles del Casco Antiguo durante las actividades de Semana Santa, acompañando a la Virgen en las procesiones.

Las Damas de la Dolorosa representan la fe, la fortaleza y el duelo de la Virgen María, y además de participar en las procesiones, colaboran en la preparación y vestimenta de las imágenes religiosas en las iglesias del área.

Estas actividades forman parte de los preparativos para la Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del país, que cada año reúne a cientos de fieles tanto de manera presencial como a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.

Del 27 de marzo al 5 de abril, celebra la Semana Santa en vivo con la transmisión especial desde el Casco Antiguo a través de TVN y todas nuestras plataformas digitales.

Con información de Luis Jiménez