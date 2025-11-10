Un importante estudio no encuentra relación entre el paracetamol y el autismo

Más allá del paracetamol, Trump y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., escéptico de las vacunas, han hecho repetidamente afirmaciones infundadas sobre el autismo.

No existe un vínculo claro entre la ingesta de paracetamol, un analgésico común, por parte de mujeres embarazadas y el autismo en sus hijos, a pesar de las repetidas afirmaciones en sentido contrario de Donald Trump, según la revisión más exhaustiva de la evidencia existente publicada el lunes.

En septiembre, el presidente de Estados Unidos provocó indignación en la comunidad médica al afirmar que el paracetamol —también conocido como acetaminofeno— estaba asociado con tasas más altas de autismo. Trump instó a las mujeres embarazadas a "aguantar" en lugar de tomar paracetamol, comentarios que, según advirtieron los investigadores de la salud, podrían ahuyentar a las mujeres de su opción más segura para tratar el dolor y correr el riesgo de estigmatizar aún más a las personas autistas.

La Organización Mundial de la Salud ha recalcado que no existen pruebas sólidas que demuestren que el paracetamol —el ingrediente principal de analgésicos muy populares como Tylenol y Panadol— cause autismo.

El lunes se publicó en la revista médica británica BMJ una revisión "general" de todas las investigaciones científicas realizadas hasta la fecha sobre el tema. "La evidencia existente no muestra un vínculo claro entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo y el TDAH en la descendencia", escribió el equipo de investigadores liderado por el Reino Unido en la revisión.

Varios estudios previos han sugerido una posible relación entre el paracetamol y el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sin embargo, la calidad de esos estudios era "baja o críticamente baja", según la revisión, en parte porque no tomaron las medidas adecuadas para descartar factores potencialmente engañosos, como si el autismo es hereditario.

Estos controvertidos estudios previos tampoco pudieron establecer con exactitud cómo el paracetamol podría causar autismo. La revisión general pidió una mejor investigación, señalando que ha habido una "infrainversión histórica y continua en la investigación sobre la salud de la mujer".

Confirmación

Varios investigadores elogiaron el nuevo estudio. Dimitrios Siassakos, profesor de obstetricia y ginecología en el University College de Londres, afirmó que la revisión "confirma lo que han estado diciendo los expertos de todo el mundo".

"Las personas autistas y neurodivergentes tienen más probabilidades de experimentar dolor crónico, y también tienen muchas más probabilidades de tener hijos neurodivergentes, pero el paracetamol no causa neurodivergencia", dijo Steven Kapp de la Universidad de Portsmouth.

"Como investigador y persona autista con TDAH, creo que no deberíamos intentar prevenir la neurodivergencia, sino mejorar la vida de las personas neurodivergentes", añadió.

Más allá del paracetamol, Trump y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., escéptico de las vacunas, han hecho repetidamente afirmaciones infundadas sobre el autismo, incluyendo que existe una "epidemia" de casos. Sin embargo, los expertos sostienen que el reciente aumento en las tasas de autismo se debe a la mejora y ampliación de los métodos de diagnóstico, junto con una mayor concienciación.