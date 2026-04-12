Keiko Fujimori lidera sondeos a boca de urna en convulsas presidenciales de Perú

Este incidente marcó la jornada, con largas filas en algunos puntos de votación de Lima bajo el calor y la humedad. Los candidatos se sumaron al rechazo.

Lima, Perú/La candidata derechista Keiko Fujimori lidera los sondeos a boca de urna de las presidenciales de Perú, pero sin apoyos suficientes para evitar un balotaje que defina al gobernante llamado a enfrentar una aguda crisis de inseguridad y política.

Aunque las urnas ya cerraron, la máxima autoridad electoral decidió ampliar el lunes la jornada para que puedan sufragar unas 63.300 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio en unos 200 puestos de votación.

En su cuenta de X, el Jurado Nacional de Elecciones detalló que las urnas estarán abiertas el lunes entre "las 07:00 horas hasta las 18:00 horas", en los puntos de votación donde los ciudadanos no pudieron votar.

"No han dado garantías de un proceso claro (...) No hay otro nombre más que fraude", dijo a la AFP Karina Herrera, mientras protestaba frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este incidente marcó la jornada, con largas filas en algunos puntos de votación de Lima bajo el calor y la humedad. Los candidatos se sumaron al rechazo.

"Es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana", dijo en conferencia de prensa el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, quien dijo no reconocer los sondeos a boca de urna.

Las encuestadoras lo ubican dentro de un cuarteto de aspirantes que se llevan entre dos y tres puntos porcentuales de diferencia. La cerrada disputa por el segundo lugar del balotaje la completan el izquierdista radical Roberto Sánchez, el socialdemócrata Jorge Nieto y el empresario centrista Ricardo Belmont.

"Fraude"

Aunque el sufragio es obligatorio en Perú, quienes no pudieron votar no serán multados, según la ONPE.

La presidencia de Perú se desmarcó en un comunicado de los incidentes y señaló que son competencia de los organismos autónomos del sistema electoral.

Cuando aún no se habían cerrado las votaciones, agentes anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede electoral y en la empresa encargada de repartir materiales para sufragar, según la policía.

Periodistas de la AFP constataron la presencia de uniformados al interior y en los alrededores del organismo.

En la noche, decenas de personas gritaban "fraude, fraude" en una protesta frente a la máxima autoridad electoral rodeada de policías.

"Yo no avalo los resultados (...) Deben haber nuevas elecciones", dijo Karina Gálvez, una abogada de 52 años.

"Todo es pésimo"

Buena parte de los peruanos desconfía de sus políticos, a quienes responsabilizan por una fuerte ola de inseguridad que coincide con la llegada de grupos criminales transnacionales en guerra con los locales.

Los discursos de campaña se enfocaron en combatirlos con mano de hierro.

Varios candidatos apuestan por medidas radicales como tribunales anónimos para juzgar criminales, cárceles rodeadas de serpientes, premios por matar criminales o retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Todo está pésimo. La delincuencia nos dominó y prácticamente ya acabó con nosotros", dijo Raúl Cabana, obrero de 45 años, quien votó cerca del centro de Lima.

Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

En una entrevista con la AFP en vísperas de la elección, Fujimori prometió expulsar migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y sumarse al bloque de gobiernos de derecha de la región que crece con el apoyo de Donald Trump.

"No hay esperanza"

Los candidatos empezaron la jornada con desayunos televisados, una tradición electoral en Perú.

"Yo primero hago y después pido permiso", dijo este domingo López Aliaga sobre la burocracia.

Los electores se enfrentaron a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que marcaron además por primera vez desde 1990 diputados y senadores, pues el país restablecerá en julio un parlamento bicameral.

Para el sociólogo David Sulmont, "se muestra una gran desconexión entre la oferta política y las expectativas de la gente".

"Ninguna de las candidaturas despierta un gran entusiasmo", dice.

Más del 90% de los peruanos tienen "poca" o "ninguna confianza" en su gobierno y su parlamento, la cifra más alta de América Latina, según la encuesta regional Latinobarómetro.

"No hay esperanza, con tantas cosas que han pasado", dijo Luis Peña, un lustrabotas de 55 años.

Pero pese a sus problemas, Perú destaca como una de las economías más estables de la región, con la inflación más baja y boyantes exportaciones mineras.