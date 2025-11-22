Lula dice que 'la ciencia prevaleció, el multilateralismo ganó' en la COP30

La conferencia del cambio climático de Belém (COP30) entró en su momento crítico este sábado, fuera de plazo, tras dos semanas de negociaciones, encalladas por una mención sobre la salida gradual de las energías fósiles .

Johannesburgo, Sudáfrica/El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este sábado que "la ciencia prevaleció, el multilateralismo ganó" en la COP30 de Brasil, la conferencia sobre el clima de la ONU, después de que la Unión Europea abriera la vía a una adopción del acuerdo final.

"En este año en que el planeta superó por primera vez –y quizás de manera permanente– el límite de un grado y medio por encima de los niveles preindustriales, la comunidad internacional se enfrentó a una elección: continuar o abandonar. Elegimos la primera opción", declaró desde Sudáfrica, donde se celebra la cumbre del G20.

La financiación de la adaptación al cambio climático, cómo presionar a los países a presentar planes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y las barreras al comercio son otros temas que centraban las discusiones.

Información en desarrollo.