NASA traslada cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis 2

La NASA espera devolver a los humanos a la Luna mientras China avanza con un esfuerzo rival que tiene como objetivo, a más tardar en 2030, su primera misión tripulada.

Estados Unidos/La NASA inició el despliegue el sábado de su imponente cohete SLS y la nave Orion en el comienzo de los preparativos para su primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.

La maniobra, que puede durar hasta 12 horas, permitirá a la agencia espacial estadounidense iniciar una serie de pruebas para la misión Artemis 2, que podría despegar el 6 de febrero como la fecha más cercana.

El inmenso cohete Space Launch System, de color naranja y blanco, y la nave Orion fueron sacados lentamente del edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, y trasladados con sumo cuidado 6,5 kilómetros hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.

Si todas las pruebas resultan satisfactorias, tres estadounidenses y un canadiense se dirigirán a la Luna en algún momento entre el 6 de febrero y finales de abril; no aterrizarán, sino que volarán alrededor del satélite terrestre.

La misión —que duraría unos 10 días— sería un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump en su primer mandato.

Antes de que la misión pueda despegar, los ingenieros deben asegurarse de que el cohete SLS sea seguro y viable.

La misión no tripulada Artemis 1 tuvo lugar en noviembre de 2022 después de múltiples aplazamientos y dos intentos de lanzamiento fallidos.

