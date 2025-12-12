Venezuela dice que EEUU suspendió 'unilateralmente' vuelo de migrantes deportados

La interrupción anunciada por Caracas ocurre después de que Estados Unidos incautara un buque cargado con petróleo venezolano y anunciara nuevas sanciones contra seis navieras que transportan crudo venezolano , así como contra familiares del presidente Nicolás Maduro .

Caracas, Venezuela/El Ministerio del Interior de Venezuela anunció que Estados Unidos suspendió “de manera unilateral” un vuelo con migrantes deportados previsto para este viernes 12 de diciembre, como parte del programa de repatriación, que se había mantenido pese a la crisis diplomática entre ambos países.

La interrupción anunciada por Caracas ocurre después de que Estados Unidos incautara un buque cargado con petróleo venezolano y anunciara nuevas sanciones contra seis navieras que transportan crudo venezolano, así como contra familiares del presidente Nicolás Maduro.

Caracas dijo haber recibido “la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos” este viernes 12 de diciembre, indicó el ministerio el jueves por la noche en Telegram.

“Se confía en que el gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados”, agrega la publicación. La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente durante el año pese al despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe en agosto. Caracas sostiene que esas maniobras buscan derrocar a Nicolás Maduro y apoderarse de las riquezas petroleras del país.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondieron de inmediato los correos con pedidos de confirmación sobre la cancelación del vuelo. Hasta ahora, los vuelos de deportados no habían sido interrumpidos por iniciativa de Washington, incluso después de que Trump afirmara a finales de noviembre que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “totalmente cerrado”.

En ese momento, Venezuela respondió con una breve interrupción del programa de repatriación, pero reautorizó los vuelos pocos días después.