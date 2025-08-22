ONU declara hambruna en Gaza y acusa a Israel de obstrucción sistemática

El organismo internacional calificó la crisis como un crimen de guerra y pidió un alto el fuego inmediato, liberación de rehenes y acceso humanitario sin restricciones.

Ginebra, Suiza/La Organización de la Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la hambruna en Gaza este viernes y responsabilizó a Israel de una "obstrucción sistemática" que, según el directos de la Oficina de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, impidió el ingreso de alimentos acumulados en las fronteras.

"Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Esta tragedia nos atormentará a todos", afirmó en rueda de prensa en Ginebra.

Minutos después, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que "es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares", subrayando la gravedad de la situación.

Por su parte, el secretario general António Guterres hizo un llamado urgente a "un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y un acceso humanitario total y sin restricciones", advirtiendo que no se puede permitir que esta crisis continúe "con total impunidad".