El papa León XIV concluye su visita a Turquía y viaja a Líbano con un mensaje de paz

León XIV concluyó por la mañana la primera etapa de su viaje con una ceremonia litúrgica muy solemne en la catedral ortodoxa de San Jorge de Estambul.

Estambul, Turquía/El papa León XIV concluyó el domingo su visita de cuatro días a Turquía, donde abogó por la unidad de los cristianos, y se dirigirá a Líbano con un mensaje de paz para un país sumido en las crisis y la incertidumbre.

Su visita de dos días a este país multiconfesional de 5,8 millones de habitantes representa la segunda y última etapa de su primer viaje internacional desde que fue elegido al frente de la Iglesia católica.

Líbano, considerado un modelo de coexistencia religiosa, enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolá con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.

Nota relacionada: El papa León XIV pide la liberación de los 315 secuestrados en una escuela de Nigeria

Líbano es el único Estado árabe en el que el cargo de presidente de la República está reservado a esta comunidad.

León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, será el primer papa en visitar Líbano desde Benedicto XVI en 2012.

El presidente Joseph Aoun, el primer ministro Nawaf Salam y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, lo recibirán por la tarde, antes de que pronuncie un primer discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático.

El movimiento islamista libanés Hezbolá instó el sábado al papa a rechazar "la injusticia y la agresión" de Israel contra Líbano. La formación perdió a su líder militar en un ataque israelí el 23 de noviembre.

A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento proiraní, mientras que el ejército libanés se ha comprometido a desarmarlo.

Armenios "valientes"

León XIV concluyó por la mañana la primera etapa de su viaje con una ceremonia litúrgica muy solemne en la catedral ortodoxa de San Jorge de Estambul.

"En este periodo de conflictos sangrientos y violencia, en lugares cercanos y lejanos, los católicos y los ortodoxos están llamados a ser constructores de paz", declaró.

Poco antes, elogió en la catedral armenia de Estambul, "el valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de los siglos, a menudo en circunstancias trágicas".

El papa mencionó de esta manera la delicada cuestión del genocidio armenio sin nombrarlo. Turquía refuta con virulencia esta calificación de las masacres de 1915-1916 bajo el Imperio otomano.

Para Mardik Evadian, empresario armenio presente en la catedral, "hoy en día, no es importante hablar de genocidio o no".

"Es historia antigua. Hemos sufrido pérdidas humanas, familias enteras, pero vivimos en este país y estamos felices de hacerlo. Puede que haya habido problemas en el pasado, pero hoy en día hay paz", aseguró.

En Turquía, León XIV recibió una cálida bienvenida por parte de la pequeña comunidad católica. Pero su visita fue discreta, sobre todo debido al fuerte dispositivo de seguridad que impidió cualquier contacto con el exterior.

Sin embargo, se tomó el tiempo para reunirse en privado con el padre de Mattia Ahmet Minguzzi, víctima a los 14 años, el pasado mes de enero, de una agresión mortal en un barrio popular de Estambul que conmocionó a Turquía.

Días feriados

En su primer viaje al extranjero, León XIV se ha mostrado prudente, respetando las sensibilidades políticas de sus interlocutores y reiterando sus mensajes a favor de la unidad y el respeto a la diversidad religiosa.

Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país.

Para llegar al palacio presidencial, tendrá que atravesar los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, donde los retratos de su líder asesinado por Israel conviven con carteles que dan la bienvenida al sumo pontífice.

"La elección de [viajar a] Líbano es una elección valiente", declaró Hugues de Woillemont, presidente de la Obra de Oriente, una organización católica que ayuda a los cristianos de Oriente.

"El modelo multiconfesional de Líbano se encuentra hoy extremadamente debilitado por la lógica del enfrentamiento, aunque el país cuenta actualmente con un presidente y un primer ministro que trabajan juntos", añadió.