Pedro Sánchez propone un pacto nacional ante 'la emergencia climática' en plenos incendios en España

Los expertos estiman que el cambio climático causado por el hombre aumenta la intensidad, la duración y la frecuencia de las olas de calor extremas que alimentan los incendios forestales.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien visitó el domingo Ourense, en Galicia (noroeste), una de las regiones más afectadas por los incendios, anunció "un pacto de Estado por la emergencia climática" que deje de lado las "luchas partidistas y las cuestiones ideológicas".

"El gobierno de España va a trabajar desde este momento para que en septiembre podamos tener ya las bases de ese pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática", declaró Sánchez, asegurando que se haría todo lo posible para que las víctimas de los incendios puedan recuperar cuanto antes "la normalidad de sus vidas".

Para ello, añadió el socialista, es necesario centrarse "en la evidencia científica" y actuar en consecuencia "ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país".

Esto concernirá a "todas las administraciones públicas, pero no solo, también a los grupos parlamentarios en el poder legislativo, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a las empresas, a los sindicatos, en definitiva, al conjunto del país".

Estos últimos días, más de 70.000 hectáreas se han quemado en España, y más de 157.000 desde el inicio del año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

