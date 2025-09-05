Petro dice que ataque de EEUU a lancha en el Caribe ‘es un asesinato’

Estados Unidos desplegó la semana pasada siete buques de guerra en el mar Caribe.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia / AFP
AFP
05 de septiembre 2025 - 17:12

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este viernes como "un asesinato" el ataque estadounidense contra una supuesta lancha narcotraficante en el Caribe, en el que murieron once personas según el gobierno de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos informó el martes sobre un fulminante ataque contra una lancha rápida tripulada por supuestos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, en medio de un despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico.

"Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (...), pero se supedita al derecho internacional", dijo Petro en X, que el martes cuestionó la veracidad de la acción militar.

El primer mandatario izquierdista de Colombia sostiene que debieron capturar a los supuestos narcos, sin matarlos.

Estados Unidos desplegó la semana pasada siete buques de guerra en el mar Caribe y anunció este viernes el envío de diez aviones caza a Puerto Rico. Venezuela denuncia su presencia como una amenaza y llamó a militares reservistas a las filas.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de "fugitivo" de la justicia estadounidense y de encabezar a una organización criminal.

Noticias relacionadas

El ataque de EEUU en el Caribe marca un cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico Trump advierte a Venezuela que sus aviones serán ‘derribados’ si representan una amenaza

Temas relacionados

EEUU Caribe Gustavo Petro
Si te lo perdiste
Lo último
stats