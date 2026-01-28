Putin se reúne con el presidente sirio

“ No tengo ninguna duda de que todos los temas relacionados con la presencia de nuestros soldados en Siria se debatirán durante las conversaciones de hoy”, dijo a periodistas .

Moscú, Rusia/La visita del presidente sirio a Rusia, la segunda en cuatro meses, se produce en medio de temores de europeos y estadounidenses ante un posible resurgimiento de yihadistas en Siria, en especial del grupo Estado Islámico (EI).

Antes de la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se mostró optimista.

“No tengo ninguna duda de que todos los temas relacionados con la presencia de nuestros soldados en Siria se debatirán durante las conversaciones de hoy”, dijo a periodistas.

Peskov evitó pronunciarse sobre Asad, un asunto delicado, ya que el expresidente y su esposa viven refugiados en Rusia. Sharaa presiona para que Moscú lo extradite.

Rusia retiró esta semana sus fuerzas y armamento del aeropuerto de Qamishli, en la zona autónoma kurda del noreste de Siria, constató un periodista de la AFP. Moscú había desplegado tropas allí a finales de 2019, en virtud de un acuerdo con Turquía.

Las fuerzas kurdas aún controlan Qamishli, pero han sufrido un importante revés en las últimas semanas frente al ejército sirio, al que han tenido que ceder amplias zonas del norte y noreste de Siria.

Rusia fue un aliado clave de Asad durante la guerra civil de 14 años, con ataques aéreos en zonas controladas por rebeldes y fuerzas islamistas de Sharaa. El derrocamiento de Asad supuso un duro golpe para la influencia rusa en la región.

Estados Unidos celebró la caída de Asad y ha estrechado lazos con Sharaa, incluso cuando Damasco atacó a las fuerzas kurdas, que durante años recibieron apoyo de Occidente.