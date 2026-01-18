Rescatistas indonesios encuentran restos de avioneta desaparecida

El equipo de búsqueda y rescate encontró entre los restos lo que se cree es "el fuselaje, la cola y las ventanillas", indicó en conferencia de prensa Muhammad Arif, jefe de la agencia de socorro Makassar.

Rescatistas hallaron el domingo los restos de una avioneta que desapareció en el este de Indonesia, pero no encontraron a los 10 pasajeros que iban a bordo, informaron las autoridades.

El avión turbohélice de Indonesian Air Transport perdió contacto el sábado con el control de tráfico aéreo cuando viajaba de Yogyakarta a la ciudad de Makassar, en la isla de Sulawesi.

También se movilizó una unidad aérea de rescate para buscar a los pasajeros.

"Nuestra prioridad actual es encontrar a las víctimas, y esperamos que haya algunos que podamos evacuar a salvo", agregó Arif.

El avión se accidentó en el monte Bulusaraung en el parque nacional Bantimurung-Bulusaraung, aledaño a la ciudad de Makassar, indicó Arif.

Más de 1.000 personas participan en la búsqueda por tierra y aire.

El jefe militar local, Bangun Nawoko, dijo en conferencia de prensa que las tareas de rescate se vieron afectados por el terreno escarpado y la niebla.

Tres funcionarios del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesqueros iban a bordo del avión junto a siete tripulantes.

Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.

El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin ningún superviviente.

Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.