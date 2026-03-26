Rusia califica de 'mentiras' que enviará drones a Irán

Semanas atrás, el Washington Post informó que Moscú había transferido inteligencia sensible a Teherán, incluyendo la ubicación de buques y aviones militares estadounidenses en la región.

Moscú, Rusia/Rusia calificó el jueves de "mentiras" una información del diario Financial Times según la cual Moscú está a punto de completar un envío de drones a Irán.

Rusia es un aliado cercano de Irán, pero niega haberle enviado ayuda militar desde que Israel y Estados Unidos comenzaron a atacar a la república islámica en febrero.

"Hay tantas mentiras propagadas por la prensa (...) No les presten atención", declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en respuesta a una consulta de la AFP.

En la publicación del miércoles, el Financial Times citó a fuentes occidentales de inteligencia diciendo que Rusia está en proceso de entregar drones a Irán y que completaría el envío a finales de marzo.

Semanas atrás, el Washington Post informó que Moscú había transferido inteligencia sensible a Teherán, incluyendo la ubicación de buques y aviones militares estadounidenses en la región.