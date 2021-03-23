Rusia y China refutan acusaciones de 'oportunismo' con respecto a las vacunas

Los responsables de la diplomacia rusa y china criticaron este martes la política de los occidentales con respecto a las vacunas contra el coronavirus y se defendieron de quienes les acusan de "oportunismo", recalcando que solo quieren "salvar vidas".

Estas afirmaciones se producen en pleno proceso de homologación de la vacuna rusa Sputnik V en la Unión Europea, considerado demasiado lento por Moscú.

Bruselas reprocha a su vez a Rusia y China que están "instrumentalizando las vacunas con fines propagandísticos".

Los países occidentales "intentan presentar a Rusia y China como unos oportunistas en lo que se ha llamado la diplomacia de las vacunas. Y no es verdad", dijo el martes el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, que realizó una visita oficial a China.

La política en materia de vacunas debe "guiarse por criterios de humanidad, por el interés en salvar vidas y no por temas geopolíticos o cuestiones comerciales para dejar atrás a los competidores", añadió, citado por las agencias de prensa rusas.

"Más que decir que China quiere llevar a cabo una especie de diplomacia de las vacunas, sería mejor decir que China lleva a cabo una acción humanitaria", recalcó su homólogo chino Wang Yi.

"Nuestra intención, desde el principio, ha sido que el mayor número posible de personas reciba una vacuna lo antes posible", insistió.

Un grupo de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) viajará a Rusia hacia el 10 de abril para analizar los ensayos clínicos realizados con la Sputnik V, según el ministro ruso de Salud, Mijaíl Murashko.

Varios países de la UE, por ejemplo Hungría, están ya administrando las vacunas rusa y chinas, aún no homologadas por el regulador europeo, para acelerar su campaña de vacunación.