Un soldado estadounidense intentó dar detalles de un tanque a Rusia, dijo el Departamento de Justicia

Un soldado del Ejército estadounidense fue detenido el miércoles por intentar facilitar información clasificada a Rusia sobre el principal tanque de combate estadounidense, informó el Departamento de Justicia.

Taylor Adam Lee, de 22 años y proveniente de El Paso, Texas, se enfrenta a cargos por tratar de transmitir información de defensa nacional a un adversario extranjero, indicó el Departamento en un comunicado.

"Taylor Lee supuestamente intentó proporcionar información militar clasificada sobre las vulnerabilidades de los tanques estadounidenses a una persona que creía que era un oficial de inteligencia ruso a cambio de la ciudadanía rusa", dijo Roman Rozhavsky, director adjunto de la división de contrainteligencia de la policía federal (FBI).

"La detención de hoy es un mensaje para cualquiera que piense en traicionar a Estados Unidos, especialmente para los miembros de las fuerzas armadas que han jurado proteger nuestra patria", declaró Rozhavsky.

Lee, que estaba apostado en Fort Bliss en Texas, intentó facilitar información técnica sobre el tanque M1A2 Abrams al Ministerio de Defensa ruso, según el Departamento de Justicia.

En una reunión celebrada en julio, Lee supuestamente pasó una tarjeta SD que contenía documentos e información sobre el tanque a una persona que creía que era un representante del gobierno ruso, dijo.