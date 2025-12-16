Kast apoya 'cualquier situación que termine con una dictadura' en Venezuela

Kast negó este martes en la rueda de prensa la intención de expulsar a los inmigrantes irregulares el primer día "porque no hay capacidad".

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que apoya "cualquier situación que termine con una dictadura" al responder si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires.

"Claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño (...) pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco", dijo este martes el líder de ultraderecha en su primer viaje al exterior tras ganar las elecciones el domingo en Chile.

El gobierno del estadounidense Donald Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Refiriéndose a los más de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propuso coordinar con otros países de la región la creación de "un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus países".

En este sentido dijo haber hablado del asunto con Milei, así como con los mandatarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador. "Todos tienen plena consciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable", dijo.

Maduro comparó el lunes a Kast con Adolf Hitler y le exigió "respetar" a los venezolanos en ese país.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro el lunes en su programa semanal de televisión.

Kast negó este martes en la rueda de prensa la intención de expulsar a los inmigrantes irregulares el primer día "porque no hay capacidad". Sin embargo, los instó a que "tomen sus cosas, se vayan y después postulen a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla".

Unos siete millones de venezolanos emigraron desde 2014, huyendo de la grave crisis humanitaria, política y económica en su país.