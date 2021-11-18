Lula advierte de crecimiento de la extrema derecha, pero confía en derrota de Bolsonaro

Madrid, España/El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva aseguró en Madrid que la extrema derecha se ha fortalecido en varios países, pero cree que el ultraconservador Jair Bolsonaro será derrotado en las elecciones de 2022, a las que él no ha confirmado aún si concurrirá.

"Estoy viendo a la derecha crecer. Vine ahora de Francia, y ya no es solo [Marine] Le Pen que es de extrema derecha, hay más extrema derecha que ella", lanzó el exmandatario brasileño (2003-2010), que también nombró a Chile como ejemplo de este fenómeno, durante el primer acto en España de su gira europea.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 76 años, llegó a Madrid después de pasar por Alemania, donde se reunió con el probable futuro canciller Olaf Scholz, Bruselas y Francia, donde se vio con el presidente Emmanuel Macron.

Favorito de momento en los sondeos, Lula dijo el mes pasado que definirá a inicios del próximo año si lanza su candidatura a las presidenciales de octubre de 2022, que le enfrentarían a Bolsonaro en un clima de fuerte polarización en el gigante sudamericano.

Sin nombrarlo directamente, el líder izquierdista se refirió a su potencial rival durante su conferencia sobre la recuperación regional post-covid en la Casa de América de Madrid, donde estuvo acompañado, entre otros, por el expresidente de gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

"Después de la Constituyente del 88, después de hacer la apertura política, y elegir presidente, jamás imaginé que tendríamos a una figura tan grotesca, un ogro, como aquel ciudadano", aseguró Lula, en referencia a Bolsonaro.

"Él no piensa en nada, no articula nada, a no ser la maldad", siguió. "Jamás ha visitado a una persona con covid o una familia. Jamás. Lo que le gusta es ir en moto, y el pueblo brasileño le va a dar una moto para que desaparezca. Para que coja una carretera sin fin, para que se restablezca la democracia en el país", agregó.

Según anunció su equipo, Lula debe reunirse este viernes con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, como acto central de su agenda en Madrid, donde también se verá con líderes sindicales y de entidades progresistas.

De vuelta a la escena internacional, Lula puede optar de nuevo a dirigir la mayor economía latinoamericana tras haber recuperado en marzo sus derechos políticos al anularse las condenas por corrupción dictadas en su contra, una de las cuales lo llevó a la cárcel durante casi 18 meses, entre 2018 y 2019.