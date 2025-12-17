Lula da un ultimátum a Europa para firmar 'ahora' el acuerdo Mercosur-UE

Italia se sumó este miércoles a Francia al solicitar aplazar el tratado comercial entre ambos bloques, cuya firma Brasil pretende concretar durante una cumbre el sábado.

Brasilia, Brasil/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles que si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no se aprueba “ahora”, no se hará “mientras sea presidente”.

Italia se sumó este miércoles a Francia al solicitar aplazar el tratado comercial entre ambos bloques, cuya firma Brasil pretende concretar durante una cumbre el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

“Ya les avisé: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”, sostuvo Lula.

Pocas horas antes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había considerado “prematuro firmar el acuerdo en los próximos días”.

“Voy a Foz do Iguaçu con la expectativa de que digan ‘sí’ y no digan ‘no’, pero si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos”, agregó Lula durante una reunión de balance anual con sus ministros.

El tratado comercial ha sido negociado durante más de dos décadas entre ambos bloques. Algunos países europeos son reticentes a ratificarlo por posibles pérdidas en su sector agrícola. La Comisión Europea aspira a finalizar antes del sábado el proceso de ratificación.

Los socios plenos del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— están listos para firmar. El acuerdo permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica. A cambio, facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.

Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los países del Mercosur.

La cumbre de jefes de Estado del Mercosur, este sábado en Foz do Iguaçu, será precedida la víspera por un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores y Economía, en la misma ciudad, ubicada en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.