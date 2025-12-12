Trump dice que Tailandia y Camboya acordaron poner fin a los combates

Estados Unidos, China y Malasia mediaron un alto al fuego en julio, y en octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de un acuerdo de paz.

Los primeros ministros de Tailandia y de Camboya acordaron poner fin a los combates tras días de mortíferos enfrentamientos fronterizos, afirmó el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una llamada con ambos líderes.

"Tuve una muy buena conversación esta mañana con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, sobre el muy desafortunado resurgimiento de su prolongada guerra", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al acuerdo de paz original alcanzado conmigo, y con ellos, con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim", añadió Trump, en referencia a un acuerdo logrado en julio.

Enfrentamientos fronterizos esta semana entre los dos países del sudeste asiático han dejado al menos 20 muertos y obligado a cientos de miles de personas a huir de ambos lados.

Cada parte culpó a la otra de reavivar el conflicto.

Los combates entraron el viernes en su sexto día, uno más que en julio, cuando un episodio de violencia dejó 43 muertos y obligó a unas 300.000 personas a evacuar.

Tailandia suspendió el acuerdo el mes siguiente, después de que soldados tailandeses resultaran heridos por minas terrestres en la frontera.

Más de medio millón de personas han sido desplazadas, en su mayoría en Tailandia.