La UE condenó firmemente las sanciones de EEUU contra cinco europeos por regulaciones tecnológicas

Bruselas, Bélgica/La Unión Europea condenó firmemente este miércoles las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al excomisario francés Thierry Breton y a otras cuatro personalidades europeas comprometidas con la regulación de las empresas de tecnología y la lucha contra la desinformación.

Las cinco personas tienen prohibida la entrada en Estados Unidos después de que el Departamento de Estado las acusara de intentar coercionar a plataformas estadounidenses para censurar puntos de vista con los que no están de acuerdo.

La Comisión Europea declaró en un comunicado que pidió clarificaciones a las autoridades estadounidenses y afirmó que, si es necesario, el bloque responderá para defender su autonomía reguladora frente a “medidas injustificadas”.

Nuestras normas digitales garantizan condiciones seguras, justas y equitativas para todas las empresas y son aplicadas de manera imparcial y sin discriminación”, añadió.

Thierry Breton es excomisario europeo de Mercado Interior y fue quien lideró la regulación digital en Europa. El francés chocó con frecuencia con magnates tecnológicos, como Elon Musk, por hacer cumplir las normas de la UE.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló en la red social X que “durante demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coercionar a las plataformas estadounidenses y castigar puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo”.

“La Administración Trump ya no tolerará estos actos atroces de censura extraterritorial”, añadió.

“Intimidación y coacción”

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en X que estas medidas “constituyen una intimidación y una coacción contra la soberanía digital europea”.

Alemania calificó las medidas de “inaceptables”, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España defendió que tener “un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación, es un valor fundamental para la democracia en Europa”.

Los ciudadanos europeos, en general, no necesitan visa para viajar a Estados Unidos, pero deben obtener una autorización electrónica de viaje (ESTA).

El Departamento de Estado describió a Breton como “la mente maestra” detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.

“¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?”, reaccionó el excomisario en X, en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950.

“El 90% del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA”, agregó Breton. A “nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan”.

Las otras cuatro personas sancionadas son representantes de oenegés que luchan contra la desinformación y el odio en línea en Reino Unido y Alemania.

La lista incluye a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), que entró en la mira de Elon Musk tras su adquisición de Twitter, ahora X.

También figuran Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización alemana HateAid, señalada por el Departamento de Estado de tener como función “reforzar” la legislación de la DSA.

Completa el grupo Clare Melford, directora del Global Disinformation Index (GDI).

Las sanciones estadounidenses “constituyen un ataque autoritario a la libertad de expresión y un acto flagrante de censura gubernamental”, declaró GDI en un comunicado.

“No nos dejaremos intimidar por un gobierno que utiliza acusaciones de censura para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión”, protestó HateAid en Berlín.

Esta organización alemana brinda apoyo psicológico y legal a personas víctimas de discriminación, amenazas o ataques en línea.

“Ataque”

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero, su gobierno mantiene una ofensiva contra las normas tecnológicas de la UE, que regulan a las plataformas digitales, como la notificación de contenidos problemáticos, consideradas por Washington como una violación de la libertad de expresión.

Estados Unidos reaccionó con dureza a la multa de 140 millones de dólares impuesta por la Unión Europea a X, la red social de Elon Musk, descrita por Marco Rubio como un “ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense”.

En general, Trump mantiene a Europa en el punto de mira.

En su Estrategia de Seguridad Nacional, su gobierno habla de un “borrado civilizatorio” del Viejo Continente.

Washington también apunta contra instituciones europeas que, según afirma, “socavan la libertad política y la soberanía”, así como contra las políticas migratorias y el descenso de las tasas de natalidad.