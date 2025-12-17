Venezuela asegura que la exportación de crudo continúa con 'normalidad' tras el bloqueo de Trump

Estados Unidos arreció su campaña contra el presidente Nicolás Maduro , a quien tilda de líder de un cartel del narcotráfico y cuyo mandato desconoce .

Caracas, Venezuela/Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen “con normalidad” tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país.

El gobierno de Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, calificó la declaración de “irracional” y de “grotesca amenaza”, al tiempo que la Fuerza Armada condenó igualmente el anuncio.

Estados Unidos arreció su campaña contra el presidente Nicolás Maduro, a quien tilda de líder de un cartel del narcotráfico y cuyo mandato desconoce.

Trump sostuvo que la medida de bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que, a su juicio, le robó a Estados Unidos.

Maduro conversó por teléfono este miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, y denunció que las declaraciones del republicano “deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas”, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz.

Además, alertó al secretario general “sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional”, según un comunicado de la Cancillería venezolana.

Uno de los portavoces de Guterres dijo el miércoles que el organismo “está centrado en evitar una mayor escalada”, al tiempo que llamó “a la moderación y a la inmediata distensión de la situación”.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que “las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad”.

“Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”, refirió la compañía en un comunicado, sin afectar “la capacidad operativa”.

Sanciones

Washington apoya la campaña de la nobel de la Paz, María Corina Machado, quien denuncia un fraude en las elecciones de 2024.

Machado llegó a Oslo el 11 de diciembre, un día después de la ceremonia del Premio Nobel, que su hija recibió en su nombre. La líder opositora había pasado más de un año en la clandestinidad en Venezuela.

Este miércoles abandonó Oslo, según un colaborador cercano, que no precisó su nuevo destino.

Trump impuso un embargo al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato, como parte de una batería de sanciones que buscaban, sin éxito, la caída de Maduro.

Irán, aliado de Venezuela junto con Rusia, China y Cuba, denunció el miércoles el “robo a mano armada en el mar” del petrolero.

El canciller chino Wang Yi expresó el rechazo de Pekín a “toda forma de acoso” contra Venezuela, durante una llamada con su par venezolano Yván Gil.

La mayoría de las exportaciones de crudo venezolano tienen como destino China.

Venezuela produce 1 millón de barriles diarios (bd) y estima alcanzar 1,2 millones al final del año.

Los precios del crudo registraron un alza tras el anuncio de Trump.

“No nos intimidan”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que Venezuela no caerá “en provocaciones”.

“No nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”, dijo acompañado del alto mando militar.

Trump ordenó un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico en agosto, con el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Maduro sostiene que el objetivo es su derrocamiento y la apropiación de las riquezas venezolanas.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro, que había zarpado de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. El gobierno de Maduro calificó el hecho de “robo descarado” y acusó a Trinidad y Tobago de colaborar en la incautación.

“Salvavidas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ONU a asumir “su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre” en Venezuela.

Según la firma Capital Economics, una reducción en los envíos de petróleo “cortaría un salvavidas clave para la economía venezolana” a corto plazo.

“El impacto a mediano plazo dependerá de cómo evolucionen las tensiones con Estados Unidos y de los objetivos de la administración estadounidense en Venezuela”, advirtió la consultora en un reporte.