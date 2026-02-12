Más de 100 pruebas rápidas de VIH y otras ITS se realizan previo al Carnaval en la Plaza 5 de Mayo

La actividad estuvo enfocada en orientar a la población sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y facilitar el acceso gratuito a pruebas diagnósticas.

Ciudad de Panamá/Más de 100 pruebas rápidas para la detección de VIH, hepatitis C y sífilis fueron aplicadas por el equipo de Laboratorio y el Programa de ITS/VIH/Sida de la Región Metropolitana de Salud en la Plaza 5 de Mayo, como parte de una jornada preventiva desarrollada antes del Carnaval capitalino.

La actividad estuvo enfocada en orientar a la población sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y facilitar el acceso gratuito a pruebas diagnósticas.

El jefe regional de Salud Pública, Jonathan Guerra, explicó que la iniciativa busca reforzar la prevención en una temporada en la que suelen incrementarse las actividades sociales.

El funcionario reiteró la importancia de adoptar medidas de protección.

🔗Puedes leer: Minsa reforzará vigilancia sanitaria en San Miguelito durante los carnavales

“Un mecanismo de protección es el uso del condón o preservativo; además, se debe procurar no tener relaciones de riesgo. Si se va a tener relaciones con una persona que no se conoce directamente o cuya condición de salud se desconoce, es mejor protegerse con el preservativo”, recomendó el doctor Guerra.

Por su parte, la coordinadora del Programa de ITS/VIH/Sida, Yuriseth Nelson, subrayó la necesidad de mantener conductas responsables durante las festividades.

“Es importante que durante las fiestas del Carnaval las personas se protejan de todas las infecciones de transmisión sexual mediante el uso del preservativo”, indicó.

Nelson también destacó que este tipo de jornadas contribuye a reducir el estigma asociado a las pruebas de detección.

“Con estas actividades buscamos que la población tenga mayor acceso a las pruebas y eliminar el estigma de realizarse la prueba de VIH. Hay que tener más temor a no saber cuál es el estado serológico que a la prueba en sí”, expresó.

De acuerdo con datos oficiales, la Región Metropolitana de Salud cerró el año 2025 con 497 nuevos casos de VIH, entre ellos 27 correspondientes a mujeres embarazadas.

Las autoridades recordaron que en los centros de salud de la Región Metropolitana se mantienen disponibles pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual como VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis.