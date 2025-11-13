Más de 150 títulos de propiedad son entregados a centros educativos en Colón

La titulación beneficia a unas 600 personas de la cuenca del Río Indio y permitirá a las escuelas acceder a nuevos proyectos de infraestructura

Colón/Centros educativos de la provincia de Colón recibieron sus títulos de propiedad durante un acto oficial realizado en la escuela Juan García Torres, ubicada en la comunidad de Cuipo. En total, se entregaron más de 150 títulos de propiedad, beneficiando directamente a 600 personas de la cuenca del Río Indio.

Roberto Sevillano, viceministro Administrativo de Educación, destacó que esta entrega fortalece el sistema educativo, ya que contar con terrenos legalmente registrados permite a los centros escolares acceder a proyectos de infraestructura, construcción de nuevas aulas, pabellones y otras mejoras según las necesidades de cada comunidad.

“Esto representa una gran oportunidad para las escuelas, porque están sobre tierras donde hoy se enseña, se sueña y se construyen conocimientos. Ahora, con sus terrenos titulados, cuentan con todo el respaldo del Meduca para seguir creciendo y beneficiando a las comunidades”, expresó Sevillano.

Entre los planteles educativos que ahora cuentan con terrenos legalmente constituidos se encuentran:

Escuela de la Nueva Unión

Escuela de la Nueva Unión (Huerto Escolar)

Escuela de Los Cedros

Escuela de La Encantadita

Por su parte, la subadministradora de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Rosario Cárdenas, resaltó que este día quedará grabado en la memoria de la comunidad de Cuipo, ya que no se trata solo de entregar títulos, sino de reconocer el esfuerzo de familias que han construido un futuro en la cuenca del Río Indio.

Mientras tanto, Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, informó que la entidad ha dispuesto más de 23 mil títulos de propiedad desde que el Canal pasó a manos panameñas, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades vinculadas a la cuenca hidrográfica.

Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso con el desarrollo integral de estas zonas, garantizando que todas las áreas incorporadas a la cuenca reciban los mismos beneficios que las históricamente relacionadas con el Canal.