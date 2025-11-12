Gran Feria de Salud: Conozca los requisitos para adquirir sus carnet verde y blanco
Ciudad de Panamá/La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una Gran Feria de Salud “Carnet Blanco y Verde”, como parte de las actividades de la Semana Global del Emprendimiento 2025.
El evento se desarrollará del 17 al 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., frente a la Barriada Las Américas, en la Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral, Galerías Panamericanas.
Esta feria tiene como objetivo facilitar a los emprendedores y trabajadores del sector informal la obtención o renovación de los carnets blanco y verde, documentos que certifican la manipulación higiénica de alimentos y productos, requisito esencial para ejercer diversas actividades comerciales.
Los interesados podrán acceder a los servicios presentando los documentos requeridos y cumpliendo con las evaluaciones médicas necesarias.
Requisitos para el carnet blanco:
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces en envase adecuado
- 1 foto tamaño carnet
- Mayores de 40 años deben acudir en ayunas
- Costo: entre B/. 25.00 y B/. 30.00, según el centro de salud
Requisitos para el carnet verde:
- Copia de cédula o pasaporte
- 2 fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente
- Costo: B/. 15.00
Además de la sede principal en Tocumen, la feria contará con jornadas simultáneas el sábado 15 de noviembre de 2025, a partir de las 7:00 a.m., en los siguientes puntos:
- Centro de Salud de Boca La Caja
- Espacio del Emprendedor en la Cinta Costera
- Centro de Salud Omidia Quintero de León, Las Mañanitas
- Centro de Salud de Paraíso, Ancón
Las autoridades informaron que los cupos serán limitados, con 100 disponibles para el carnet blanco y 50 para el carnet verde, por lo que se recomienda asistir temprano y con todos los requisitos completos.