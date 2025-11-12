Gran Feria de Salud: Conozca los requisitos para adquirir sus carnet verde y blanco

Esta feria tiene como objetivo facilitar a los emprendedores y trabajadores del sector informal la obtención o renovación de los carnets blanco y verde.

Ciudad de Panamá/La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una Gran Feria de Salud “Carnet Blanco y Verde”, como parte de las actividades de la Semana Global del Emprendimiento 2025.

El evento se desarrollará del 17 al 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., frente a la Barriada Las Américas, en la Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral, Galerías Panamericanas.

Esta feria tiene como objetivo facilitar a los emprendedores y trabajadores del sector informal la obtención o renovación de los carnets blanco y verde, documentos que certifican la manipulación higiénica de alimentos y productos, requisito esencial para ejercer diversas actividades comerciales.

Los interesados podrán acceder a los servicios presentando los documentos requeridos y cumpliendo con las evaluaciones médicas necesarias.

Requisitos para el carnet blanco:

Copia de cédula o pasaporte

Muestra de heces en envase adecuado

1 foto tamaño carnet

Mayores de 40 años deben acudir en ayunas

Costo: entre B/. 25.00 y B/. 30.00, según el centro de salud

Requisitos para el carnet verde:

Copia de cédula o pasaporte

2 fotos tamaño carnet

Copia del carnet blanco vigente

Costo: B/. 15.00

Además de la sede principal en Tocumen, la feria contará con jornadas simultáneas el sábado 15 de noviembre de 2025, a partir de las 7:00 a.m., en los siguientes puntos:

Centro de Salud de Boca La Caja

Espacio del Emprendedor en la Cinta Costera

Centro de Salud Omidia Quintero de León, Las Mañanitas

Centro de Salud de Paraíso, Ancón

Las autoridades informaron que los cupos serán limitados, con 100 disponibles para el carnet blanco y 50 para el carnet verde, por lo que se recomienda asistir temprano y con todos los requisitos completos.