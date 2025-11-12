Gran Feria de Salud: Conozca los requisitos para adquirir sus carnet verde y blanco

Esta feria tiene como objetivo facilitar a los emprendedores y trabajadores del sector informal la obtención o renovación de los carnets blanco y verde.

Carnet verde
Carnet verde / Cortesía
Danna Durán - Periodista
12 de noviembre 2025 - 15:42

Ciudad de Panamá/La Región Metropolitana de Salud anunció la realización de una Gran Feria de Salud “Carnet Blanco y Verde”, como parte de las actividades de la Semana Global del Emprendimiento 2025.

El evento se desarrollará del 17 al 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., frente a la Barriada Las Américas, en la Plaza Leonardos, al lado del Tribunal Electoral, Galerías Panamericanas.

Esta feria tiene como objetivo facilitar a los emprendedores y trabajadores del sector informal la obtención o renovación de los carnets blanco y verde, documentos que certifican la manipulación higiénica de alimentos y productos, requisito esencial para ejercer diversas actividades comerciales.

Los interesados podrán acceder a los servicios presentando los documentos requeridos y cumpliendo con las evaluaciones médicas necesarias.

Requisitos para el carnet blanco:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces en envase adecuado
  • 1 foto tamaño carnet
  • Mayores de 40 años deben acudir en ayunas
  • Costo: entre B/. 25.00 y B/. 30.00, según el centro de salud

Requisitos para el carnet verde:

  • Copia de cédula o pasaporte
  • 2 fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente
  • Costo: B/. 15.00

Además de la sede principal en Tocumen, la feria contará con jornadas simultáneas el sábado 15 de noviembre de 2025, a partir de las 7:00 a.m., en los siguientes puntos:

  • Centro de Salud de Boca La Caja
  • Espacio del Emprendedor en la Cinta Costera
  • Centro de Salud Omidia Quintero de León, Las Mañanitas
  • Centro de Salud de Paraíso, Ancón

Las autoridades informaron que los cupos serán limitados, con 100 disponibles para el carnet blanco y 50 para el carnet verde, por lo que se recomienda asistir temprano y con todos los requisitos completos.

Anuncian Gran Feria de Salud para la obtención de carnet blanco y verde
Anuncian Gran Feria de Salud para la obtención de carnet blanco y verde / MINSA

Noticias relacionadas

Minsa reporta más de 1.1 millones de personas vacunadas contra la influenza Minsa reitera importancia de completar esquema de vacunación tras confirmarse 16 casos de tosferina en Panamá

Temas relacionados

Ministerio de Salud región metropolitana de salud carnet blanco carnet verde
Si te lo perdiste
Lo último
stats