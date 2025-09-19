Más de 20 empresas participan en reunión de homologación para limpieza de buses de MiBus

El servicio de limpieza abarcará los Centros de Operación y Ejecución de MiBus ubicados en El Chorrillo, Ojo de Agua, La Cabima, Curundú, La Doña y Los Pueblos.

ciudad de panamá/Más de 20 empresas participaron en la reunión de homologación convocada por MiBus para el acto público que busca contratar el servicio de limpieza de los buses de la flota que opera en la ciudad de Panamá.

El pasado 17 de septiembre, Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) realizó la reunión previa de homologación correspondiente al Acto Público N.º 2025-2-81-01-08-LP-00007.

En la jornada, desarrollada en un ambiente de transparencia y orden, participaron más de 20 empresas interesadas en brindar este servicio. Durante la sesión se atendieron consultas, recomendaciones y observaciones al pliego de cargos, con el fin de garantizar igualdad de condiciones para todos los posibles proponentes.

El servicio de limpieza abarcará los Centros de Operación y Ejecución de MiBus ubicados en El Chorrillo, Ojo de Agua, La Cabima, Curundú, La Doña y Los Pueblos. La empresa subrayó que mantener altos estándares de higiene y seguridad en toda la flota es clave para ofrecer un transporte público confiable a la ciudadanía.

MiBus exhortó a las empresas interesadas a mantenerse atentas a las publicaciones oficiales en el portal PanamaCompra, donde se dará a conocer la adenda derivada de esta reunión. La compañía agradeció a los participantes por su compromiso y recalcó que la limpieza regular de los buses es esencial para garantizar un servicio seguro y de calidad.