Proyectos portuarios en Darién buscan impulsar transporte y economía local

La provincia de Darién ampliará su conectividad marítima con nuevos proyectos de desarrollo portuario, impulsados por autoridades locales en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Un equipo del Departamento de Ingeniería de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) realizó una visita técnica en Punta Rosero, corregimiento de La Palma, distrito de Chepigana, para levantar datos del futuro proyecto de infraestructura portuaria.

La obra, promovida por la alcaldesa Yeika Julio, contó con la supervisión del gobernador de Darién, Arnulfo Díaz de León; el administrador del puerto de La Palma, Francisco Javier Barría; y personal técnico de la DGPIMA.

La ubicación fue seleccionada por su excelente calado natural, lo que permitirá operaciones más seguras y eficientes de embarque y desembarque, además de reducir los tiempos de viaje entre comunidades de la región.

De igual forma, la DGPIMA realizó otra visita técnica en la comunidad de Cucunatí, distrito de Santa Fe, donde se evalúa la construcción de una instalación portuaria destinada a dinamizar la economía local.

Esta iniciativa se enmarca en un plan de desarrollo regional que también contempla la construcción de cuartos fríos para apoyar a la población dedicada principalmente a la pesca y la ganadería.

Para avanzar hacia la ejecución de las obras, se deberán completar etapas como la confección del informe de la gira, el procesamiento y análisis de los datos y la elaboración del diseño conceptual. El proyecto incluirá un presupuesto detallado con actividades, insumos y costos requeridos.

La AMP destacó que cada estructura será diseñada bajo criterios de sostenibilidad, adaptándose al entorno para garantizar su viabilidad a largo plazo.

Según el censo de 2023, Cucunatí y La Palma cuentan con 1,190 y 1,449 habitantes, respectivamente. Con estas nuevas infraestructuras portuarias, las comunidades esperan mejorar su acceso a mercados, fortalecer el transporte y abrir nuevas oportunidades de desarrollo que impactarán positivamente en la calidad de vida de sus residentes.