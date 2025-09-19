Ordenan detención de una persona por homicidio en Don Bosco

Ciudad de Panamá/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre investigado por homicidio doloso agravado, tras un hecho ocurrido el 16 de septiembre en el corregimiento de Don Bosco, donde un ciudadano murió por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la entidad, durante una audiencia realizada por la Sección de Homicidio y Femicidio, se legalizó la aprehensión, se imputaron cargos y se solicitó la medida cautelar de detención, la cual fue admitida por el tribunal.

El hecho de sangre se dio en horas de la tarde cuando la víctima cumplía condena realizando trabajo comunitario en el sector ya mencionado. Los verdugos llegaron a bordo de un auto, se bajaron y dispararon a quemarropa contra él. Se conoció que uno de los tiros dio justo en la cabeza, causándole la muerte en el lugar.

El asesinato quedó grabado por una cámara del lugar. El hoy muerto cumplía condena por pandillerismo y tenencia de armas de fuego.

El sospechoso permanecerá detenido mientras duren las investigaciones y la Fiscalía pueda presentar o no otras pruebas que lo vinculen al caso.