Detienen a un hombre presuntamente vinculado a la pandilla 'Sangre Negra'

Ciudad de Panamá, Panamá/El juez de garantías de San Miguelito, Edgar Jiménez, validó la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público contra un ciudadano de 29 años, investigado por la presunta comisión del delito de pandillerismo. La decisión se tomó durante una audiencia de control de solicitudes múltiples.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez aplicó la medida cautelar de detención provisional. Previamente, se legalizó la aprehensión del imputado y se dio por presentada la formulación de cargos, trámite sustentado por el fiscal Edison Cedeño.

De acuerdo con el Órgano Judicial, la defensa del investigado, representada por el abogado Arsecio Mosquera, anunció un recurso de apelación. La audiencia de revisión fue programada para el 1 de octubre a las 8:30 a.m., en el edificio de Plaza Fortuna, San Miguelito.

Según información del Órgano Judicial, el caso está relacionado con la operación “Sigilo”, realizada el pasado 28 de agosto de 2025 en el distrito de San Miguelito, que permitió la aprehensión de 22 personas presuntamente vinculadas al delito de pandillerismo.

El Ministerio Público detalló que el detenido sería miembro de la pandilla “Sangre Negra” o “Sicilianos”, que mantiene operaciones en los sectores de Pan de Azúcar y Fátima. La operación, liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Antipandillas), se desarrolló junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional.

Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2025, a partir de un informe que revelaba la existencia de este grupo criminal que opera en Fátima, el Hueco de Pan de Azúcar y zonas aledañas de San Miguelito.