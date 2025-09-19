Día Mundial sin Auto en Panamá: instan al teletrabajo, usar transporte público y bicicleta

El Día Mundial sin Auto se celebra cada 22 de septiembre en países de Europa, América y Asia, con actividades que incluyen cierres de calles, fomento de ciclovías y promoción del transporte público.

Panamá/Este lunes 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Auto, una jornada internacional que busca reducir el impacto ambiental, descongestionar las ciudades y fomentar un estilo de vida sostenible.

En Panamá, la iniciativa es promovida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Servicio de Tránsito Centroamericano S.A. (Setracen Panamá), junto con las Embajadas de España y Países Bajos.

Las entidades convocantes invitaron a empresas y ciudadanos a participar facilitando el teletrabajo y dejando de lado el vehículo particular por un día.

Invitamos a las personas a que dejen el auto en casa y usen el transporte público colectivo: Mi Bus y El Metro de Panamá en la ciudad de Panamá y en el interior los buses de su zona”, señala el comunicado respaldado por las instituciones.

Como parte de la jornada, también se alienta el uso de la bicicleta, siempre respetando las medidas de seguridad, y se organizará un recorrido desde la Plaza Catedral hasta la Casa del Soldado a las 7:45 a.m.

Un movimiento mundial

El Día Mundial sin Auto se celebra cada 22 de septiembre en países de Europa, América y Asia, con actividades que incluyen cierres de calles, fomento de ciclovías y promoción del transporte público. En ciudades como París, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Bruselas, Ámsterdam y Seúl, la fecha se ha convertido en un símbolo de conciencia ambiental y movilidad sostenible.

La invitación en Panamá apunta a recordar que “pequeñas acciones que, juntas, generan grandes cambios”.