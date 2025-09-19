Gobierno designa nueva Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos

La Comisión quedó conformada por representantes de diversas instituciones y gremios del sector salud.

Ciudad de Panamá/El Órgano Ejecutivo oficializó, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 20 del 19 de septiembre de 2025, la designación de los nuevos miembros de la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos.

El documento fue publicado en la Gaceta Oficial el mismo día, lo que le otorga plena vigencia legal.

La Comisión tiene como propósito recomendar acciones para enfrentar la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en el país, y estará integrada por representantes de instituciones públicas y gremios vinculados al sector salud.

🔗Puedes leer: Déficit de ambulancias retrasa más de 24 horas traslado de paciente de 80 años en la CSS

Sus miembros ejercerán funciones durante un periodo de tres años a partir de su nombramiento.

Entre los designados figuran:

Ministerio de Salud : Fernando Boyd Galindo (principal) y Eric Iván Conte V. (suplente).

: Fernando Boyd Galindo (principal) y Eric Iván Conte V. (suplente). Ministerio de Economía y Finanzas : Felipe E. Chapman (principal) y Norberto Baloy (suplente).

: Felipe E. Chapman (principal) y Norberto Baloy (suplente). Caja de Seguro Social : Dino Mon Vásquez (principal) y Marlin Cedeño Vergara (suplente).

: Dino Mon Vásquez (principal) y Marlin Cedeño Vergara (suplente). Defensoría del Pueblo : Eduardo Leblanc González (principal) y Julio De Gracia (suplente).

: Eduardo Leblanc González (principal) y Julio De Gracia (suplente). Colegio Médico de Panamá : Rafael Aparicio Sánchez (principal) y Víctor G. Serrano (suplente).

: Rafael Aparicio Sánchez (principal) y Víctor G. Serrano (suplente). Colegio Nacional de Farmacéuticos : Jazmín Quezada (principal) y Francisco Cheng (suplente).

: Jazmín Quezada (principal) y Francisco Cheng (suplente). Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas: Emilia Martínez Rodríguez (principal) y Faustina Díaz de López (suplente).

El decreto, firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, subroga al Decreto Ejecutivo N.° 22 del 23 de abril de 2024, que regía hasta la fecha.

El Ejecutivo destacó que la conformación de esta comisión es clave para garantizar la disponibilidad oportuna de medicamentos esenciales, reforzar la seguridad en el suministro y prevenir episodios de desabastecimiento que afecten a la población.