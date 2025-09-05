Minsa registra 90% de abastecimiento de medicamentos, pero se queda sin presupuesto para cubrir hasta diciembre

Al menos en un 90% de abastecimiento se encuentra el Almacén Central de Medicamentos del Ministerio de Salud (Minsa), el cual abastece a los puestos, centros, subcentros y hospitales a nivel nacional.

Tratamiento para enfermedades como la diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cardiovasculares, respiratorias; y medicamentos para tratar otros padecimientos como colesterol, triglicéridos, fiebre, dolor, inflamación, son los medicamentos que tienen más demanda en el sistema de atención primaria.

Desde este almacén, los medicamentos son distribuidos a todas las regionales, que se encargan de llevarlos a las distintas instalaciones de salud para que el paciente pueda tener acceso a lo que le receta el médico.

Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, detalló que el presupuesto que recibió para este 2024, que superó los 72 millones de dólares para la compra de medicamentos, se acabó.

“Ya los 72 millones de balboas se gastaron y hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas un ajuste para cubrir hasta el mes de diciembre, inclusive tener la capacidad financiera de comenzar a gestionar las compras de medicamentos para el 2026”, señaló el director Conte.

Por otro lado, como parte del “Programa de Medicamentos a Precios Bajos”, que fue lanzado por el gobierno hace unos meses, el Minsa ha invertido más de 20 millones de dólares para sostener el programa, el cual ha beneficiado a las personas que se atienden en sus instalaciones; otro 30% que proviene de farmacias privadas, y un 40% de la Caja de Seguro Social (CSS). La institución asegura que con este programa los pacientes de clínicas privadas están recibiendo un ahorro de hasta 70 % en sus medicamentos.

Además, el Minsa registró un aumento en la compra de 10 medicamentos, comparando el periodo marzo-junio 2025 vs marzo-junio 2025. Parte de los medicamentos cuyo consumo aumentó fue el irbesartán 300mg (para la hipertensión) en tabletas; se ha incrementado su compra en un 43%, lisinopril 20mg (para la hipertensión) en tabletas en un 41%, rosuvastatina 10mg (para el colesterol) en tabletas en un 36%, carvedilol 6.25mg (para la hipertensión) en tabletas en un 35% e ibuprofeno (antiinflamatorio) en un 23%.

El Programa de Medicamentos a Precios Bajos cuenta con más de 140 medicamentos a precios reducidos en farmacias del Minsa en todo el país. Para acceder al programa, los usuarios deben presentar su receta médica en cualquier farmacia del Minsa.