Policía Nacional reporta capturas por homicidios en Herrera y La Chorrera; refuerzan seguridad en San Miguelito

Ciudad de Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó este miércoles sobre avances en las investigaciones de dos recientes crímenes que han conmocionado al país: el asesinato de una comerciante en la provincia de Herrera y el femicidio registrado en La Chorrera.

Fernández detalló que, en el caso de Herrera, ya se logró la captura del principal sospechoso y se identificaron dos vehículos vinculados al hecho en el que murió una mujer de 62 años. “Herrera ha estado muy tranquilo y vamos a continuar las gestiones que se requieran para mantenerlo así. Instamos a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa para actuar de forma preventiva”, señaló.

Sobre el femicidio ocurrido en La Chorrera, el jefe policial confirmó que el presunto responsable fue aprehendido en la ciudad de Panamá. “En menos de 24 horas se dio esta captura, demostrando el esfuerzo y compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el delito”, dijo.

Refuerzos en San Miguelito

Desde la estación del Metro en San Miguelito, donde se desarrollan programas comunitarios como Vecinos Vigilantes, Fernández explicó que se han intensificado los operativos en esta zona, considerada de alta complejidad junto con Colón y Don Bosco.

Entre las medidas implementadas, destacó el uso de la Unidad de Control de Multitudes para reforzar la presencia policial, así como la puesta en marcha de drones de vigilancia. “El dron nos permitió una captura relacionada con armas de fuego. Estas tecnologías nos hacen más ágiles y nos dan una visión panorámica para anticiparnos al delito”, sostuvo.

El director reiteró que la seguridad ciudadana no es solo tarea de la Policía. “El delito no es un tema únicamente que la Policía puede resolver; la comunidad también debe aportar, y programas como Vecinos Vigilantes son clave para lograrlo”, concluyó.

Con información de Luis Carlos Velarde.