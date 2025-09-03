Presunto femicidio en La Chorrera: mujer había denunciado violencia doméstica un día antes

La muerte violenta de esta mujer deja a tres niños huérfanos de madre.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un nuevo caso de violencia de género conmociona a Panamá Oeste. La tarde de este martes 2 de septiembre, en el sector de Altos de Las Praderas, distrito de La Chorrera, se reportó un presunto femicidio.

De acuerdo con los primeros informes de la Policía Nacional, la víctima había presentado el lunes una denuncia por violencia doméstica ante el Ministerio Público, instancia que le otorgó una medida de protección.

Sin embargo, menos de 24 horas después, su pareja sentimental presuntamente acabó con su vida.

Una vecina comentó que la víctima, de aproximadamente 36 años, sufría violencia doméstica desde hace varios años.

El jefe de la zona policial de La Chorrera, Adolfo Pérez, detalló que, están tras la pista del presunto responsable: un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que maneja un taxi.

El Ministerio Público y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) mantienen las diligencias en el lugar del crimen, mientras que residentes del sector expresaron consternación y exigieron mayor efectividad en las medidas de protección para evitar que más mujeres sean víctimas de violencia.

La muerte violenta de esta mujer deja a tres niños huérfanos de madre.

En las últimas 48 horas, dos mujeres han muerto de forma violenta. De momento, las autoridades no han dado con el paradero del presunto homicida, pero se mantienen las diligencias e investigaciones para dar con el responsable de este crimen.

Hasta julio de 2025, se registran 10 femicidios, 10 muertes violentas y 9 tentativas de femicidio.

Con información de Yiniva Caballero