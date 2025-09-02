Tragedia en Herrera: Asesinan a una mujer de 62 años para robarle en su tienda

Herrera/La comunidad de Los Higos, en el distrito de Parita, provincia de Herrera, amaneció consternada este martes 2 de septiembre tras el violento asesinato de una mujer de aproximadamente 62 años de edad.

La víctima, propietaria de una pequeña tienda ubicada a un costado de su residencia, fue atacada en horas de la noche por delincuentes que ingresaron al lugar con el propósito de robar. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables se llevaron parte de las ganancias de las ventas del día, además de su teléfono celular, y revisaron parte de la vivienda en busca de otros artículos que robar.

Residentes del sector expresaron su preocupación y señalaron sentirse desprotegidos. Hicieron un llamado a las autoridades nacionales, provinciales y a la Policía Nacional para reforzar la vigilancia en esta zona rural de Herrera, donde aseguran ya se han registrado hechos violentos en ocasiones anteriores.

El caso está bajo investigación del Ministerio Público. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este crimen que ha causado gran dolor entre los habitantes de Los Higos, donde la víctima era muy apreciada.

Según el informe del Ministerio Público, hasta el cierre de julio 2025 no se había registrado ningún femicidio en la provincia de Herrera.

Información de Eduardo Vega