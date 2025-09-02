Ministerio de Salud registra dron que llevará insumos médicos a la comarca Ngäbe Buglé

El registro de este dron se enmarca en el programa “Revolución Digital en Salud”, lanzado por la institución en febrero de este año.

El Ministerio de Salud (Minsa) registró una aeronave tripulada a distancia, “dron”, ante la Autoridad de Aeronáutica Civil que será utilizado para llevar insumos médicos y medicamentos a la comarca Ngäbe Buglé. La iniciativa forma parte del proyecto “Nun Jukrä Tä Kwin", que será implementado en esta área de difícil acceso, en donde, con frecuencia, mueren personas por falta de acceso a tratamientos médicos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación Fútbol Club Barcelona, que donó el dispositivo, y pretende superar las barreras geográficas para el transporte de medicamentos.

Con la puesta en marcha de este dispositivo, se reducirían los tiempos de viaje de horas a solo minutos y ayudaría a mejorar el acceso a la atención primaria en zonas remotas de la comarca.

Según informó el Minsa, el costo de mantenimiento para la institución será mucho menor. Con esta inversión inicial se optimizan rutas y se facilita la infraestructura necesaria para proveer el acceso a la salud.

Se trata de una estrategia que busca extender cobertura en atención primaria utilizando drones, con el transporte de muestras de laboratorio de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y embarazadas al hospital de Cañazas, donde serán analizadas.

La iniciativa busca reducir el tiempo de espera de entrega del resultado superando las barreras geográficas, optimizando con un mejor diagnóstico la oportunidad y calidad de los planes de tratamiento.

