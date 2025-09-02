MiAmbiente lanza consulta pública del 'Pacto de Panamá por la Naturaleza' ¿Cómo participar?

Como parte de este plan, la institución también programó una serie de talleres virtuales a nivel nacional para aclarar dudas de la población respecto a esta iniciativa.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició el proceso de consulta pública para el documento borrador del "Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge)". La iniciativa, que busca la participación ciudadana, estará disponible por un periodo de 20 días hábiles, finalizando el 19 de septiembre de 2025.

Según el aviso, el documento se encuentra accesible para descarga en la página web oficial del Ministerio, www.miambiente.gob.pa. Además, los interesados que deseen obtener una copia física pueden hacerlo en las oficinas de la Dirección de Cambio Climático, ubicadas en la calle Diego Domínguez, edificio 804, en Albrook, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

MiAmbiente insta a la población a revisar el borrador y a presentar sus comentarios, aportes y sugerencias. Estos pueden ser entregados de forma física mediante una nota dirigida al Ministerio de Ambiente, ya sea en la dirección central o en cualquiera de sus direcciones regionales. Adicionalmente, se ha habilitado el correo electrónico consultapublicadcc@miambiente.gob.pa para recibir las contribuciones.

Es importante que quienes envíen sus comentarios por cualquier vía incluyan su nombre, dirección, apartado postal o cualquier otro dato de contacto que permita la correspondencia.

La convocatoria se sustenta en la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, la Ley 6 del 22 de enero de 2002 y el Decreto Ejecutivo 57 del 16 de marzo de 2000. Para cualquier consulta adicional sobre el proceso, el Ministerio también ha puesto a disposición el teléfono 500-0877, extensión 6033.

¿Qué es el Pacto de Panamá con la Naturaleza?

El Pacto de Panamá con la Naturaleza es una hoja de ruta nacional que integra metas de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y acción climática, como parte del Plan Estratégico de Gobierno 2025–2029. Este compromiso busca alinear los esfuerzos del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos multilaterales asumidos en las tres Convenciones de Río, para enfrentar tres grandes retos ambientales: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra.

El propósito es integrar en una sola visión nacional los compromisos de Panamá frente a los tres grandes acuerdos ambientales internacionales: el Acuerdo de París sobre cambio climático, el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la Meta de Neutralidad en la Degradación de la Tierra.

