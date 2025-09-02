Vicealcalde exige auditoría completa ante millonarias irregularidades en el Municipio de Panamá

ciudad de panamá/El vicealcalde de la ciudad de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, continúa a la espera de avances en las investigaciones relacionadas con las denuncias que presentó tras detectar, según él, posibles casos de malversación de fondos durante la administración pasada en el Municipio de Panamá.

El también abogado, explicó que, al asumir el cargo del que hoy se encuentra separado, descubrió que en el quinquenio anterior se solicitó al Banco Nacional el pago de planillas, lo que generó una deuda cercana a los 25 millones de dólares que no fue cancelada. Lo inusual, señaló, es que el Municipio recaudaba alrededor de 9 millones de dólares mensuales. “¿Por qué no se usaron esos recursos para pagar a los funcionarios?”, cuestionó Ruiz Díaz.

Quedamos con la duda de a dónde fueron a parar los fondos del Municipio de Panamá que estaban destinados al pago de planillas”, agregó.

En noviembre de 2024 presentó una segunda denuncia, esta vez vinculada al contrato con la empresa Chapala para la confección de las calcomanías de circulación. Según detalló, también se acumuló una deuda de aproximadamente 3.5 millones de dólares, pese a que los conductores cumplían con el pago de este impuesto.

“Hay un tema de malversación de fondos públicos que el Municipio tiene la obligación de investigar. Le corresponde realizar una auditoría interna —que no se ha hecho— y constituirse en querellante”, expresó.

En total, señaló, se desconoce el destino de 28.5 millones de dólares.

El vicealcalde indicó además que remitió una carta al Banco Nacional para obtener información sobre la situación financiera del Municipio: si existe una deuda pendiente o si fue condonada. Sin embargo, dijo que no ha recibido respuesta.

Una tercera denuncia, presentada ante el Ministerio Público, se refiere a la autorización de pago de una deuda superior al millón de dólares, firmada por el exalcalde Luis Fábrega mientras estaba de licencia.

Lo que tenemos es un grupo de funcionarios que, por omisión, se convierten en cómplices. Se limitan a presentar denuncias y sienten que con eso cumplen, porque no quieren afectar relaciones personales ni políticas, dejando a la institución en indefensión”, manifestó Ruiz Díaz.

Añadió que sigue esperando la respuesta del gerente general del Banco Nacional, quien ocupa el cargo desde el periodo anterior. De no obtenerla, advirtió que recurrirá a un habeas data.

El pago de planillas a través del Banco Nacional se efectuó entre agosto y diciembre de 2023, y entre abril y junio de 2024.

Finalmente, Ruiz Díaz hizo un llamado al contralor general para que ordene una auditoría integral del Municipio, no solo de la administración pasada, sino también de la anterior, donde igualmente interpuso denuncias.

Concluyó recordando que, en el último quinquenio, el Municipio manejó un presupuesto de aproximadamente 1,500 millones de dólares, mantiene una deuda de 187 millones que no se está pagando y, pese a ello, se realizan nuevas contrataciones y se trabaja con un presupuesto aparentemente inflado en 20 millones de dólares que no cubre los gastos.