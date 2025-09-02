Más de 11 mil personas fueron depuradas de los programas sociales del Mides por no cumplir requisitos

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó desde ayer el pago de las transferencias monetarias condicionadas a nivel nacional. En esta primera etapa, se destinan 54 millones de dólares que beneficiarán a casi 190 mil personas.

Los desembolsos se realizan en dos modalidades: a través de la tarjeta clave social, cuyo pago se extenderá hasta el 12 de septiembre, y en las áreas de difícil acceso, donde se desarrollará del 22 al 26 de septiembre, según explicó Magali Araúz, directora de Inclusión del Mides en entrevista con Noticias AM.

Araúz destacó que el programa con mayor demanda es 120 a los 65, que actualmente suma 117 mil beneficiarios. “Realmente tenemos una demanda bastante considerable de personas que quieren entrar a los programas, especialmente al programa 120 a los 65”, señaló, y agregó que en esta fase se han incluido más de 1,200 nuevos beneficiarios.

Según explicó, la mayor concentración de beneficiarios se encuentra en las comarcas, de acuerdo con los mapas de pobreza que utiliza el Mides. Allí, además del 120 a los 65, también se desarrollan otros programas como la Red de Oportunidades, destinada a familias en condición de pobreza con mujeres embarazadas o con hijos en edad escolar, que deben cumplir con corresponsabilidades como la asistencia a clases y controles de salud.

En cuanto a la depuración de beneficiarios, Araúz detalló que, al asumir la actual administración, se aplicó el sistema "proxys" para verificar la elegibilidad. “Encontramos más de 11 mil personas que no cumplían con los criterios para estar en cada uno de los programas”, explicó. La mayoría de estos casos presentó reconsideraciones, que están siendo evaluadas legalmente.

La directora también se refirió al marco legal del programa 120 a los 65 frente a la reciente reforma de la Caja de Seguro Social. Precisó que, por normativa, solo pueden recibir la ayuda los adultos mayores sin pensión o jubilación: “Si la ley de 120 a los 65 dice que la persona no debe tener ninguna clase de pensión o jubilación, pues nosotros tendremos que apegarnos a lo que dice la ley”.

La funcionaria subrayó que el impacto de estas transferencias en la lucha contra la pobreza es evidente, aunque limitado: “Definitivamente, disminuir la pobreza tiene un impacto, pero no podemos decir que es un impacto inmenso”. Aun así, resaltó que cada tres meses el Mides visita las comunidades apartadas, donde las familias caminan varias horas para recibir el beneficio, y en coordinación con instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el Ministerio de Salud se brindan ferias agroalimentarias y controles médicos.

La próxima semana el Mides estará en Changuinola, entregando tarjetas a la población de Kankintú, como parte de la primera modalidad de pago.

También le puede interesar: