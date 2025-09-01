El 'abuelo del canal de Panamá' celebra 111 años de vida en Chiriquí
Rosa Pérez Muñoz, nacido en 1914, es ejemplo de longevidad y orgullo para su comunidad.
Chiriquí, Panamá/En un emotivo acto celebrado el pasado sábado 30 de agosto, familiares, amigos y vecinos rindieron homenaje a Rosa Pérez Muñoz, conocido cariñosamente como el "abuelo del Canal de Panamá", quien cumplió 111 años de vida en la provincia de Chiriquí.
Nacido en 1914, el mismo año en que fue inaugurado el Canal de Panamá, Pérez Muñoz ha sido testigo de más de un siglo de historia del país. Su lucidez y vitalidad a tan avanzada edad han impresionado a todos los que lo conocen.
“No podíamos dejar que este día pasara desapercibido. Cómo Dios ha conservado en su divina gracia y providencia la vida de nuestro tío, con una edad muy avanzada, y nosotros, pues, nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios”, expresó Oscar Herrera, familiar del homenajeado.
Aunque la celebración familiar fue íntima, la historia de Rosa Pérez fue compartida con la comunidad, que respondió con entusiasmo y admiración ante tan notable ejemplo de longevidad. La fiesta incluyó música, comida típica y momentos cargados de emoción, en los que no faltaron los buenos deseos y las muestras de cariño.
Los vecinos y seres queridos de Pérez Muñoz manifestaron su alegría y orgullo por compartir la vida con alguien que ha llegado a los 111 años con una mente clara y una memoria intacta.
