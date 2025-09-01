Asamblea: Médicos y pacientes opinan sobre propuesta de abrir centros y policlínicas 24/7

Panamá/La subcomisión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional celebró este martes una sesión en la que escuchó las opiniones de profesionales de la salud, pacientes y funcionarios del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social sobre el proyecto de ley N.°12, que propone establecer por ley la atención médica las 24 horas del día, los siete días de la semana en centros de salud y policlínicas del país.

La subcomisión está integrada por los diputados Crispiano Adames, Yarelis Rodríguez y Betserai Richards, este último como proponente de la iniciativa. Durante la reunión se abordaron los costos presupuestarios y la necesidad de recursos humanos para hacer viable la propuesta.

Puntos de debate

La diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada Vamos, explicó que el objetivo es garantizar que los centros de salud tengan, al menos, atención de urgencias de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con ambulancias, laboratorios, médicos, enfermeras y personal administrativo. Además, precisó que uno de los artículos más debatidos establece que en las regiones debe haber hospitales con atención permanente 24/7 bajo este mismo esquema de personal.

Por su parte, el diputado Richards destacó vacíos en el proyecto. “El proyecto no incluye la marcación digital de los médicos, por ejemplo, algo que me gustaría incorporar. Tampoco contempla la apertura de más plazas para internos o jóvenes que ya han completado sus materias”, señaló.

También añadió que es necesario discutir el porcentaje del PIB o de la recaudación estatal que debe destinarse al sistema de salud para sostener una medida de este alcance.

Durante la reunión, algunos participantes advirtieron que no debería ser necesario legislar sobre este tema si los funcionarios de salud cumplieran a cabalidad con sus funciones y se garantizara un trato humanizado a los pacientes.

El proyecto ha generado opiniones divididas entre médicos y gremios: mientras unos lo consideran un paso clave para ampliar el acceso a la atención, otros expresan preocupación por la viabilidad financiera y operativa de su implementación.

El texto continuará en discusión en la Comisión de Salud y Trabajo, donde se espera un análisis más profundo de los aspectos técnicos, presupuestarios y legales para definir si la propuesta avanzará a primer debate.

Con información de Meredith Serracín