Aprueban más de $5 millones para compra de cajas navideñas al Instituto de Mercadeo Agropecuario

La proyección del IMA es entregar 500 mil cajas navideñas este año, un incremento frente al año pasado, cuando se distribuyeron poco más de 300 mil y quedaron sectores sin cubrir.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este lunes un adelanto presupuestario para cubrir parte de la compra de la canasta navideña, por un monto de $5.7 millones, según informó el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo.

El funcionario explicó que los recursos se suman a otros $13.8 millones destinados a la compra de arroz, lo que elevó el traslado de partida a $19.4 millones en total. “Lo que buscamos es enfrentar la compra de arroz para poder atender los meses que vienen hasta el 15 de noviembre, cuando ya vamos a tener arroz nacional, y al mismo tiempo garantizar las cajas de las naviferias”, dijo Murillo.

Canasta para 500 mil familias

La proyección del IMA es entregar 500 mil cajas navideñas este año, un incremento frente al año pasado, cuando se distribuyeron poco más de 300 mil y quedaron sectores sin cubrir.

Cada canasta incluirá productos básicos como arroz, guandú, aceite, sal, azúcar y el picnic. Murillo admitió que la falta de producto ha sido un desafío. “Hoy nosotros no tenemos arroz; había arroz para las marcas, no para las tiendas y agroferias”, señaló.

El jefe del IMA dejó claro que este año los productores le informaron que solo le pueden entregar 300 mil picnics, pero que aún no se ha presupuestado cuánto picnic podrían importar.

Importación de arroz desde Brasil

El jefe del IMA recordó que, tras una reunión con productores nacionales en julio, se informó que no había arroz disponible para abastecer los programas estatales, por lo que se autorizó la compra en el exterior.

PRESUPUESTO | El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo sustentó traslado de partida por B/.19.4 millones, de los cuales B/.13.8 millones son para la compra de arroz y el resto cubrir parte del programa de cajas navideñas, los cuáles fueron aprobados. pic.twitter.com/ZgEZqtODZl — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 1, 2025

La importación ascendió a 550 mil quintales, adquiridos a través de la empresa estadounidense TRC, con producto proveniente de Brasil. “La compra ya llegó a Panamá y el 85% del arroz ya está descargado del barco”, puntualizó Murillo.

Cuestionamientos legislativos

Durante la discusión, algunos diputados cuestionaron que la solicitud de fondos no detalla si los rubros ya fueron adquiridos o si aún están en proceso de compra. Sin embargo, el IMA insistió en que la medida busca evitar un desabastecimiento y garantizar la entrega de las canastas navideñas a miles de familias en todo el país.