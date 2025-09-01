Llega a la Asamblea proyecto de ley de pasantías remuneradas para jóvenes entre 18 y 25 años

Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, presentó este martes ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca crear un programa de pasantías remuneradas, con el objetivo de facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.

Muñoz explicó que el pilar fundamental del programa serán las empresas privadas, que deberán ofrecer cupos de pasantías de acuerdo con el tamaño de su planilla: entre dos y seis jóvenes, sin exceder el 3% de la fuerza laboral en compañías con más de 200 empleados.

Salario y condiciones

El programa establece que cada pasantía tendrá una duración de un año. Durante este período, los jóvenes recibirán una asignación mensual de $450 y estarán cubiertos por una póliza de riesgo laboral.

“Si la empresa, al concluir el primer año, ofrece una plaza de empleo al pasante, la relación laboral se formalizará mediante un contrato individual de trabajo”, explicó la ministra al sustentar el proyecto.

Diferencias con Mi Primer Empleo

Aunque comparte el mismo fin de programas anteriores como Mi Primer Empleo, esta nueva propuesta se diferencia en el financiamiento, ya que será asumido exclusivamente por la empresa privada que ofrezca la plaza de pasantía.

El proyecto está dirigido a jóvenes con formación académica proveniente de la educación media, universitaria, vocacional o técnica, con el fin de ampliar sus oportunidades laborales.

Tras su presentación en el pleno, el proyecto de ley deberá pasar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate, antes de avanzar a las siguientes etapas del proceso legislativo.

Con información de Meredith Serracín