Gobierno impulsa programa de pasantías remuneradas para jóvenes entre 18 y 25 años

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó recientemente un programa de pasantías con el objetivo de fomentar el empleo juvenil y facilitar la inserción laboral de estudiantes entre 18 y 25 años. Esta iniciativa, presentada por el Ministerio de Trabajo ante la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación, contempla una remuneración mensual de $450 durante el período de prácticas.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñóz, explicó que “la ley de pasantías es una ley que fomenta la inserción laboral de personas que no tienen experiencia, y que durante un año puedan recibir un estipendio por parte de la empresa”.

El programa, con una duración máxima de un año, brindará a los jóvenes la posibilidad de adquirir experiencia laboral en el sector privado, y al finalizar la pasantía, podrían ser considerados para una contratación formal por parte de la empresa.

La propuesta ha sido bien recibida por estudiantes y jóvenes profesionales, quienes ven en ella una oportunidad real para ingresar al mundo laboral. Algunos de ellos, que actualmente realizan pasantías o voluntariados sin compensación, valoran la iniciativa como un paso justo y necesario.

“Yo siento que sería una manera de recompensar ese esfuerzo que cada estudiante ha hecho en esos cuatro o tres años de carrera. Siento que sería algo para que los jóvenes se motiven un poco más”, expresó un estudiante universitario consultado sobre la propuesta.

El programa busca atender una de las principales barreras de acceso al empleo: la falta de experiencia. Si es aprobado por la Asamblea Nacional, representaría un avance significativo para miles de jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral panameño.

Con información de Jessica Román